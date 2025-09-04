Milyonlara 2026 zammı yolda: Emekli ve memur maaşları için kritik hesaplar başladı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iki ayda yüzde 4.14 zam oluşurken, geriye dört veri kaldı. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu verilere göre memurların ve emeklilerinin fark alabilmesi için kalan dört ayda yüzde 0.82 enflasyon oluşması yetiyor. Milyonlara enflasyon zammı (AA)

TAHMİNLERİN 'MERKEZ'İ

Artışlara ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25-29 aralığında olacağını tahmin ediyor. Enflasyon yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2025'in ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak. Milyonlara enflasyon zammı (AA)

SSK'LIYA EN AZ 18 BİN TL

Emekliler zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Bu zam oranı refah payı ve benzeri uygulamalarla artırılabilecek. Ayrıca taban aylıkta da artış konusu gündeme gelecek. Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 86-18 bin 663 lira aralığına çıkabilecek. Milyonlara enflasyon zammı (AA)

MEMURA ''FARK''LI ARTIŞ Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin enflasyon farkı da Merkez Bankası'nın tahmin aralığına göre yüzde 2.04-yüzde 5.3 arasında bekleniyor. Yüzde 11'lik Ocak zammı, fark yüzde 2.04 olursa yüzde 13.26'ya, fark yüzde 5.3'e ulaşırsa yüzde 16.88'e yükselecek. Bu tahminlere göre bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı 58 bin 199-60 bin 28 lira, en düşük memur emeklisi aylığı da 26 bin 677-27 bin 498 lira aralığına çıkacak. Milyonlara enflasyon zammı (AA)

TÜFE %25 OLURSA 6 aylık enflasyon: % 7.14 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 7.14 Memur ve emeklileri enflasyon farkı: % 2.04 Memur ve emeklileri zam oranı (% 11+ fark): % 13.26 En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 18.086 TL En düşük memur maaşı (1.000 TL artış dahil): 58.199 TL En düşük memur emeklisi aylığı (1.000 TL artış dahil): 26.677 TL Milyonlara enflasyon zammı (AA) TÜFE %29 OLURSA 6 aylık enflasyon: % 10.56 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 10.56 Memur ve emeklileri enflasyon farkı: % 5.30 Memur ve emeklileri zam oranı (% 11+fark): % 16.88 En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 18.663 TL En düşük memur maaşı (1.000 TL artış dahil): 60.028 TL En düşük memur emeklisi aylığı (1.000 TL artış dahil): 27.498 TL