Milyonlara 2026 zammı yolda: Emekli ve memur maaşları için kritik hesaplar başladı

Enflasyon verilerine göre iki ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.14 zam oluşurken, memurlara ve memur emeklilerine fark göründü. Ocak zammı için tahminler de ipuçlarını verdi. İşte detayları...

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Milyonlar 2026 yılına yeni gelirlerle başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışına ilaveten enflasyon farkı verilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı, memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verileri yakından takip ediyor.

İşte merakla beklenen altı aylık veriden ikisi belli oldu. Temmuz enflasyonu yüzde 2.06 olmuştu. Ağustos ayında da enflasyon yüzde 2.04 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 4.14 çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iki ayda yüzde 4.14 zam oluşurken, geriye dört veri kaldı. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu verilere göre memurların ve emeklilerinin fark alabilmesi için kalan dört ayda yüzde 0.82 enflasyon oluşması yetiyor.

TAHMİNLERİN 'MERKEZ'İ
Artışlara ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25-29 aralığında olacağını tahmin ediyor. Enflasyon yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2025'in ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak.

SSK'LIYA EN AZ 18 BİN TL
Emekliler zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Bu zam oranı refah payı ve benzeri uygulamalarla artırılabilecek. Ayrıca taban aylıkta da artış konusu gündeme gelecek. Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 86-18 bin 663 lira aralığına çıkabilecek.

MEMURA ''FARK''LI ARTIŞ

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin enflasyon farkı da Merkez Bankası'nın tahmin aralığına göre yüzde 2.04-yüzde 5.3 arasında bekleniyor. Yüzde 11'lik Ocak zammı, fark yüzde 2.04 olursa yüzde 13.26'ya, fark yüzde 5.3'e ulaşırsa yüzde 16.88'e yükselecek. Bu tahminlere göre bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı 58 bin 199-60 bin 28 lira, en düşük memur emeklisi aylığı da 26 bin 677-27 bin 498 lira aralığına çıkacak.

TÜFE %25 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 7.14

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 7.14

Memur ve emeklileri enflasyon farkı: % 2.04

Memur ve emeklileri zam oranı (% 11+ fark): % 13.26

En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 18.086 TL

En düşük memur maaşı (1.000 TL artış dahil): 58.199 TL

En düşük memur emeklisi aylığı (1.000 TL artış dahil): 26.677 TL

TÜFE %29 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 10.56

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 10.56

Memur ve emeklileri enflasyon farkı: % 5.30

Memur ve emeklileri zam oranı (% 11+fark): % 16.88

En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 18.663 TL

En düşük memur maaşı (1.000 TL artış dahil): 60.028 TL

En düşük memur emeklisi aylığı (1.000 TL artış dahil): 27.498 TL

