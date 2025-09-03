PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA HABERLERİ: TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu

SON DAKİKA ekonomi haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu

BEKLENDİTLER NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 2,06 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 27,58 4,29 5,03
Şubat 28,67 2,97 2,27
Mart 30,62 2,87 2,46
Nisan 31,16 3,24 3
Mayıs 31,17 2,10 1,53
Haziran 30,41 1,53 1,37
Temmuz 30,32 2,34 2,06
Ağustos 29,70 1,79

Bunlar da Var

Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle