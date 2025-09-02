SGK’dan milyonları ilgilendiren düzenleme! Prim borçlarında yeni dönem: 10 yılın üstündeki borçlar düşüyor

İşverenlerden sigortalılara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren düzenleme hayata geçti. SGK 'nın attığı adım ile, belirli bir süreyi aşan borçlar için artık icra takibi yapılmayacak. Detaylar, borcu olan milyonlar için büyük önem taşıyor.

Fotoğraflar: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim ve diğer alacaklara yönelik dikkat çeken bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 26 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan yeni tebliğ ile, SGK alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlendi. Böylece 10 yılı aşan borçlar için icra takibi yapılamayacak.

📌 Zaman aşımı 10 yıla çekildi

Yeni düzenleme ile işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarında önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. SGK'nın prim ve diğer alacakları için 10 yıllık zaman aşımı uygulanacak. Bu süre, borcun oluştuğu koşula göre farklı tarihlerden başlayacak: