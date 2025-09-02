SGK’dan milyonları ilgilendiren düzenleme! Prim borçlarında yeni dönem: 10 yılın üstündeki borçlar düşüyor

İşverenlerden sigortalılara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren düzenleme hayata geçti. SGK'nın attığı adım ile, belirli bir süreyi aşan borçlar için artık icra takibi yapılmayacak. Detaylar, borcu olan milyonlar için büyük önem taşıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim ve diğer alacaklara yönelik dikkat çeken bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 26 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan yeni tebliğ ile, SGK alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlendi. Böylece 10 yılı aşan borçlar için icra takibi yapılamayacak.
📌 Zaman aşımı 10 yıla çekildi
Yeni düzenleme ile işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarında önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. SGK'nın prim ve diğer alacakları için 10 yıllık zaman aşımı uygulanacak. Bu süre, borcun oluştuğu koşula göre farklı tarihlerden başlayacak:
Mahkeme kararıyla oluşan borçlar için zaman aşımı, kararın kesinleştiği tarihten itibaren işleyecek.
SGK denetmenlerinin raporlarıyla tespit edilen borçlar için ise süre, raporun düzenlendiği tarihten itibaren başlatılacak.
Düzenlemeyle birlikte, yıllardır icra süreçleri ve borç sorgulamaları nedeniyle sıkıntı yaşayan milyonlarca kişi için yeni bir dönem başladı. Artık 10 yılını doldurmuş borçlar için icra takibi yapılamayacak. Bu sayede hem işverenler hem de sigortalılar rahat bir nefes alacak.
SGK alacakları için belirlenen bu süre, diğer kamu alacaklarına kıyasla daha uzun tutuldu. Normalde birçok kamu alacağı için daha kısa zaman aşımı süreleri uygulanırken, SGK'nın prim ve benzeri alacaklarında 10 yıl şartı getirildi. Böylece kurumun alacaklarını daha uzun süre takip etmesinin önü açılırken, borçlular için de net bir sınır çizilmiş oldu.
Yayımlanan genelge, milyonlarca işvereni, sigortalıyı ve genel sağlık sigortalısını doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle küçük işletme sahipleri ve uzun yıllardır kapalı dosyaları bulunan borçlular için icra baskısının sona ermesi büyük bir kolaylık sağlayacak.