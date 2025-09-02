SON DAKİKA
Borsa İstanbul neden düşüyor, hangi hisseler kaybettirdi? 2 Eylül 2025 BIST 100 son durum

Borsa İstanbul’da sert dalgalanma yaşandı. 2 Eylül 2025’te BIST 100 endeksi yüzde 3’ün üzerinde değer kaybederek yatırımcıları tedirgin etti. Gün içinde 11.300 puanın üzerinde açılış yapan endeks, satış baskısıyla 10.800 puan seviyelerine kadar geriledi.

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025 , 19:26
Borsa İstanbul'da yatırımcılar zor bir gün geçirdi. 2 Eylül 2025'te BIST 100 endeksi günü yüzde 3'ün üzerinde kayıpla yaklaşık 11 bin puan civarında tamamladı. Bankacılık ve sanayi hisseleri öncülüğünde yaşanan bu sert düşüşte küresel risk iştahındaki zayıflama ve para politikası beklentileri öne çıktı.

📉 GÜN İÇİ HAREKETLİLİK VE KAPANIŞ SEVİYELERİ VE SEBEPLERİ

BIST 100 endeksi haftaya 11.295,61 puandan başlamıştı. Sabah saatlerinde 11.308 puana kadar yükselen endeks, günün devamında satış baskısıyla 10.800 puan bandına kadar geriledi. Gün sonuna gelindiğinde endeks yüzde 3'ün üzerinde kayıpla 11.000 puan civarında kapanış yaptı.

🏦 SEKTÖR BAZLI GELİŞMELER

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,3 gerileyerek en çok değer kaybeden sektörlerden biri oldu.

  • Sanayi endeksi yüzde 2,7 düştü.

  • Madencilik endeksi yüzde 4,5'lik kayıpla günün en çok düşüş yaşayan sektörlerinden biri olarak öne çıktı.

  • Hizmetler endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla negatif görünüm sergiledi.

  • Finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 1,2 artışla pozitif ayrışan nadir sektörlerden biri oldu.

  • Metal ana sanayi sektörü yüzde 0,8'lik sınırlı yükseliş kaydetti.

🔎 HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKTI?

Gün boyunca en çok işlem gören hisseler arasında Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Koç Holding, ASELSAN ve Türk Hava Yolları yer aldı. Yüksek işlem hacmine sahip bu hisseler de satış baskısından payını alarak değer kaybetti.

