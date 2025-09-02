Borsa İstanbul neden düşüyor, hangi hisseler kaybettirdi? 2 Eylül 2025 BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da yatırımcılar zor bir gün geçirdi. 2 Eylül 2025'te BIST 100 endeksi günü yüzde 3'ün üzerinde kayıpla yaklaşık 11 bin puan civarında tamamladı. Bankacılık ve sanayi hisseleri öncülüğünde yaşanan bu sert düşüşte küresel risk iştahındaki zayıflama ve para politikası beklentileri öne çıktı.