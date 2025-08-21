PODCAST CANLI YAYIN
Aylık 50 bin lira maaşa rağmen sanayide çalışacak genç bulunamıyor

Gaziantep’te oto tamir ustaları, yüksek maaş tekliflerine rağmen çalışacak kalfa ve çırak bulamıyor. Esnaf, “Kirli, ağır iş” gerekçesiyle gençlerin sanayiye yönelmediğini belirtiyor. 30 yıllık usta Abdulkadir Güneş, iş gücü açığının her geçen gün büyüdüğünü vurgularken, oto tamir ustası Recep Can ise "Yeni nesil gelmiyor. Elini yağa vurduklarında hemen huylanıp çalışmak istemiyorlar." dedi.

21 Ağustos 2025
Gaziantep'te oto tamiri sektöründe eleman eksikliği yaşayan ustalar, iş öğretecek ara eleman bulamamaktan yakınıyor. Esnaf, aylık 50 bin lira civarı maaş vermelerine rağmen özellikle gençlerin, "Çok kirli, yağlı ve ağır iş" diyerek çalışmak istemediğini söylüyor.

Küsget Sanayi Sitesi'nde 30 yıldır oto tamir ustası olduğunu belirten Abdulkadir Güneş, Gaziantep gibi sanayi şehrinde maddi getirisi yüksek olmasına rağmen oto tamirciliğinin tercih edilmemesinin iş gücü açığını artırdığını söyledi.

Güneş, "Her bir kalfaya 40-50 bin lira maaş verdiğimiz halde kalfa zor buluyoruz. Kalfa ve eleman bulmak artık imkansız oldu. Kimse iş beğenmiyor, herkes rahat iş arıyor ve aylık yaklaşık 50 bin lira verdiğimiz halde çalışmıyorlar." dedi.

Vatandaşların artık çocuklarını iş öğrenmek için sanayiye göndermediklerini de belirten oto tamir ustası Recep Can ise "Yeni nesil gelmiyor. Elini yağa vurduklarında hemen huylanıp çalışmak istemiyorlar." diye konuştu.

