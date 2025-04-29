Müşteri taleplerinde yapay zeka vurgusu!

MPLUS Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ogan Atasagun'un konuşmacı olarak yer aldığı "Müşteri Deneyimi Profesyonelleri İçin Üretken Yapay Zekâ Zirvesi"nde, yapay zekânın müşteri etkileşimleri üzerindeki etkisi somut örneklerle ele alındı.
Ogan Atasagun, konuşmasında, "Teknolojik iyileştirmeler sayesinde, müşteri taleplerinin yüzde 37'sini yapay zeka ile çözümleyebiliyoruz. Aynı zamanda, iş gücünü yüzde 19 azaltarak kaynaklarımızı daha stratejik alanlara yönlendirebiliyoruz" dedi.