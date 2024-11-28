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GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis'ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu GSS prim borçlarının silinmesiyle ilgili yasa teklifi kabul edildi. Buna göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:30 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:45
GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis’ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?

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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, Sosyal Sigortalar Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, emeklilik haklarının sağlanmasında sigortacılık ilkelerinin dikkate alınması ve sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanarak Ekim 2008'den önce sigortalı olan engelliler için vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemleri, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çalışma gücü kaybına göre belirlenecek ve tüm uygulama Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülecek.

1 OCAK 2015'TEN ÖNCESİNDE BORÇLANANLAR DİKKAT
GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Teklife göre, 2024 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının, SGK'ye 31 Aralık 2024'e kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen tutar, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

5 PUANLIK İNDİRİM
İmalat sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerine, aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, Türkiye genelinde SGK'ye prim borcunun bulunmaması, borcu varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ile düzenli ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gibi şartlarla, Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden 5 puanlık indirim sağlanacak. Bu uygulama, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı, bu hükmün uygulanma süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Bu hüküm, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İLAÇLARA KOLAY ULAŞIM: Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan tıbbi ürünleri, Sağlık Bakanlığı'nın izni ile SGK yurt dışından temin edebilecek. Düzenlemenin maliyetlerin düşürülmesi, hastaların ilaca erişiminin kolaylaştırılması için yapıldığına dikkat çekildi.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN EMEKLİLİĞİ: 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olan engelliler için vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemlerinin çalışma gücü kaybına göre belirlenmesi sağlanacak.

ESNAF AHİLİK SANDIĞI: Esnaf Ahilik Sandığı'nın yürürlük süresi 2028 yılı başına erteleniyor.

AİLE HEKİMLERİ RAPOR ÜCRETİ: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri konusunda eğitim almış, bunu uygulayabilecek aile hekimleri, mesai dışında ücret kabilinde vatandaşlara hizmet verebilecek. Aile hekimleri ehliyet raporu gibi bazı raporlardan ücret alacak.

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GSS PRİM BORCU NEDİR?

Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi.

Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor.

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GSS BORCU NEDEN OLUR?

Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir.

GSS borcunu zamanında ödemeyenlerden, SGK icra veya haciz yoluyla borcu talep edebilir. Eğer borcun yalnızca bir kısmı ödenirse sağlık hizmetlerinden faydalanılamaz.

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GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

GSS borç sorgulama işlemini internet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden "GSS Sorgulama" sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılmaktadır.

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