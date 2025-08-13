En çok satılanlar listesinde Togg rüzgarı! Kimleri geride bıraktı
Türkiye'de otomobil satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,68 artarak 572 bin 198, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,77 yükselerek 143 bin 497 olarak gerçekleşti. En çok satanlar listesine Türkiye'nin otomobili Togg damga vurdu. Togg T10X 19 bin 821 satışla zirveyi zorladı.
EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL
ODMD verilerine göre, 2025'in ocak-temmuz döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle:
|Marka
|Model
|Yakıt Tipi
|Ocak-Temmuz
|RENAULT
|Clio
|Benzin
|27.189
|TOGG
|T10X
|Elektrik
|19.821
|RENAULT
|Megane
|Benzin
|19.230
|BYD
|SEAL U
|Benzin + Elektrik
|17.532
|TESLA
|MODEL Y
|Elektrik
|17.026
|TOYOTA
|C-HR
|Benzin + Elektrik
|14.091
|FIAT
|Egea
|Dizel
|13.988
|TOYOTA
|Corolla
|Benzin
|12.920
|PEUGEOT
|2008
|Benzin
|12.573
|HYUNDAI
|i20
|Benzin
|12.338