En çok satılanlar listesinde Togg rüzgarı! Kimleri geride bıraktı

Bu dönemde Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde ikinci sıraya yükselirken, geçen yılın aynı döneminde 14 bin 248 satış ile altıncı sırada yer almıştı. Söz konusu dönemde T10X satışlarındaki artış yüzde 39 olarak hesaplandı.

Bahsedilen dönemde en çok satılan dördüncü otomobil 17 bin 532 ile BYD Seal U olurken, Tesla Model Y 17 bin 26 ile beşinci, Toyota C-HR 14 bin 91 satışla altıncı sırada konumlandı. Söz konusu dönemde Tesla Model Y satışlarındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre 5 katına yaklaştı. Geçen yılın 7 ayında 3 bin 502 Model Y satışı gerçekleşmişti.