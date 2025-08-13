Gazze’de açlığı inkar eden ABD büyükelçisinden skandal sözler! Yemek yerine zayıflama ilacı önerdi

Gazze 'de bir buçuk yıldır devam eden İsrail saldırılarının ortasında onlarca Filistinli açlıktan hayatını kaybederken ABD 'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee büyük bir skandala imza attı.

BM uzmanları geçen hafta GHF'nin derhal dağıtılması çağrısında bulunarak GHF'nin faaliyetlerinin Filistinlilerin acılarını derinleştirdiği ve uluslararası insani hukuku ihlal ettiği uyarısında bulundu.

Huckabee iddialarını destekleyen herhangi bir kanıt sunmasa da çok sayıda gözlemci, yerel yönetim ve Euro-Med İnsan Hakları Gözlemcisi de dahil olmak üzere hak grupları, İsrail güçlerini Gazze'deki silahlı gruplara askeri destek sağlamakla ve bu gruplar aracılığıyla yardımları yağmalayıp karaborsada satmakla suçladı.

"İnsanların yemek yemesini umursamıyorlar. Tek dertleri yemek yemeleri" diyen ABD elçisi kilo kaybıyla ilişkilendirilen diyabet ilacına atıfta bulundu ve şu skandal ifadeleri kullandı:

Gazze Şeridi'ndeki ağır abluka ve gıda ile ilaç yetersizliği nedeniyle şiddetli yetersiz beslenme yaşayan 5 yaşındaki Cemal Fadi Adnan en-Neccar, tedavi gördüğü Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti, AA

Pazartesi günü İngiliz gazeteci Piers Morgan 'a röportaj veren Huckabee, Hamas'ın ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'na, gıda dağıtım yöntemlerinin "gıda piyasasını kontrol etme kapasitelerine gerçekten zarar verdiğini" gerekçe göstererek karşı çıktığını iddia etti.

İsrail'in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi'nde, 5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Hıdır isimli çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti, AA

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 60 BİNİ AŞTI

Uzmanlar, Gazze'de ölü sayısının 60 bini aştığını ve nüfusun yüzde 90'ından fazlasının zorla yerinden edildiğini belirterek Filistinlilerin "uluslararası toplumun hukuki, siyasi ve ahlaki başarısızlığının en ağır bedelini ödediğini" söyledi.

ABD DESTEKLİ KURUM GELDİ ÖLÜMLER ARTTI

İsrail tarafından şubat ayında ABD'nin desteğiyle kurulan GHF, Gazze'ye yardım dağıtmak için kurulmuştu. Ancak BM uzmanları, bunu "insani yardımın, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek gizli askeri ve jeopolitik gündemler için nasıl istismar edilebileceğinin son derece rahatsız edici bir örneği" olarak nitelendirdi.

Tıbbi yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) pazartesi günü GHF'yi tekrar eleştirerek, ABD ve İsrail destekli grubun Filistin topraklarında işlettiği yardım merkezlerini "organize edilmiş cinayetlerin" sahneleri olarak nitelendirdi.

"YARDIM DEĞİL, ORGANİZE CİNAYET"

Fransızca kısaltmasıyla MSF olarak bilinen kuruluş, Amerikan sosyal medya şirketi X'te yaptığı açıklamada, "Bu yardım değil. Bu organize bir cinayet" dedi.

Yardım kuruluşu, GHF'nin dağıtılması, devletlerin fonlamayı durdurması, BM öncülüğündeki koordinasyon sisteminin yeniden kurulması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın güvenli ve büyük ölçekli yardım dağıtımına olanak sağlamak için kaldırılması çağrısında bulunarak acil eylem çağrısında bulundu.

GHF SİVİLLERE ATEŞ AÇIYOR

GHF'nin mayıs ayı sonlarında faaliyete geçmesinden bu yana, İsrail güçleri ve yabancı askeri yüklenicilerin dağıtım noktalarında yardım arayan insanlara ateş açtığı söyleniyor. BM'ye göre, o tarihten bu yana gıdaya ulaşmaya çalışan yaklaşık 1.400 kişi hayatını kaybetti ve 4.000'den fazla kişi yaralandı; bunların arasında GHF tesisleri çevresinde en az 859 can kaybı da var.