SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

AJet'ten powerbank kararı: Kullanımı yasaklandı

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımını yasakladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Seul seferini yapan Asiana Havayollarına ait uçak, Kazakistan hava sahasındayken bir yolcunun "powerbank"ini koltuk arasına düşürmesi ve cihazın buradan çıkarılamaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025 , 12:45
AJet’ten powerbank kararı: Kullanımı yasaklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımını yasakladı.

Şirketten yapılan açıklama göre, SHGM'nin tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar alındı.

KABİN BAGAJINDA TAŞINABİLECEK
Yeni karar kapsamında 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak.

Hava yolu şirketinden 100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için izin alınacak. 160 watt/saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek.

AJet (İHA)AJet (İHA)

NE OLMUŞTU?
İstanbul-Seul seferini 29 Temmuz'da yapan Asiana Havayollarına ait uçak, Kazakistan hava sahasındayken bir yolcunun "powerbank"ini koltuk arasına düşürmesi ve cihazın buradan çıkarılamaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür cihazların taşıdığı risklere değinerek, SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakan Fidan’dan YPG’ye son uyarı: Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: Adaylığım engellenirse…
Türk Telekom
Suriye’de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke’de özerklik denemesi | Ankara-Şam hattında YPG’ye müdahale hazırlığı
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir’deki yangın kontrol altında | 3 şüpheli gözltında
Gazze’de açlığı inkar eden ABD büyükelçisinden skandal sözler! Yemek yerine zayıflama ilacı önerdi
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Trump’tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek
En çok satılanlar listesinde Togg rüzgarı! Kimleri geride bıraktı
Plan değişti: Acil durumlara karşı park hamlesi | Yer altına acil durum altyapısı | 150 konut detayı
Meteoroloji’den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak
Fenerbahçe’nin Feyenoord zaferini spor yazarları değerlendirdi! Konsantrasyon
Ankaralılar ücretli halı saha uygulamasına tepki gösterdi! Halkın ortak malı rant kapısına çevrilemez
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Ankara’da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir’in olmadığı masa yok! İş insanının oğlundan dikkat çeken iddia | 2 milyarlık malımıza çöktü
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Fenerbahçe’den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı