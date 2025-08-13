PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" soruşturmalarında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in adliyeye sevk edildi. Epözdemir'in rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında. Soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi. Rezan Epözdemir'le birlikte şantaj ve rüşvet düzeni kuran savcının katibi ve Epözdemir adına bankada hesap açan isimler gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Özdemir'in daha sonra İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.

OFİSİNDE 150 BİN DOLAR

Soruşturmanın rüşvet ayağında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.

SAVCININ KATİBİ GÖZALTINDA

"Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık Atalay Demirbaş'ın iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın eski katibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

HESAP AÇTIRDIĞI İSİMLER LİSTEDE

Epözdemir'in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığı ve bu hesapları aktif kullandığı ortaya çıktı.

Bankalarda hesap açan kişilerin de yeni gözaltı listesinde olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?
Avukat Rezan Epözdemir, başsavcılıkça, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.

