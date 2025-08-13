İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Özdemir'in daha sonra İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.
OFİSİNDE 150 BİN DOLAR
Soruşturmanın rüşvet ayağında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.
SAVCININ KATİBİ GÖZALTINDA
"Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık Atalay Demirbaş'ın iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın eski katibinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.