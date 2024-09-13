AXA Türkiye, Hatay’da ’Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu’nu eğitime kazandırdı!

Hatay'da, AXA Türkiye ve acentelerinin desteğiyle eğitim hayatına kazandırılan Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu açıldı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde faaliyetlerine başlayan okul, bölgeyi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından ortaya çıkan uzun vadeli eğitim ihtiyaçlarına bir yanıt olarak inşa edildi. Okul, 8 derslikle 200 çocuğa hizmet vermeye başladı.

'UMUT YUVASI OLACAK'

Açılış töreninde konuşan AXA Türkiye Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar, bu okulun, sadece bir bina değil; çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlayacak, hayatlarına dokunacak bir yuva olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Acentelerimizin destekleriyle birlikte şehrin tekrar ayağa kalkabilmesine katkı sağlamak için kurduğumuz okulumuzun bölge halkının yaşamına bir nebze de olsa fayda sağlayacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Acentelerimiz ve şirketimiz, okulun planlamasının yapıldığı ilk günden bu büyük açılış anına kadar yan yana durarak büyük başarıların birlikte mümkün olduğuna olan inancımızı ortaya koydu. Valiliğimizin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerli destekleriyle de okulumuzu eğitime hazır hale getirdik. Bu okul, öğrencilerimize sadece eğitim değil, büyük hayaller kurma ve yüksek hedefler belirleme fırsatı sunan bir umut yuvasıdır. Topluma, çocuklara ve geleceğe olan inancımızın somut bir simgesi olan okulumuzun açılışında yer almaktan, burada yetişecek nice çocuklarımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında aktif bir şekilde hizmet vermeye başlayan okulumuzun tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyoruz."