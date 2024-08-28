Girişimlere dünya kapısı açılıyor

Fintek girişimlerini uluslararası standartlara taşımayı hedefleyen startup hızlandırma programı Mastercard Lighthouse'un Türkiye ayağı için başvuru süreci başladı.

Program, girişimlerin Mastercard global ağı üzerinden iş partnerleri ve yatırımcılarla bağlantı kurmalarını sağlarken, yoğun eğitim programından geçirerek ölçeklenme süreçlerini hızlandırıyor. Mastercard Danışmanlık Hizmetleri EEMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop, "Program, fintek girişimlerini uluslararası sahnede yeni zirvelere taşımak için düzenlendi. Ağımızda bulunan bankalar, yatırımcılar, girişimciler gibi paydaşlara erişimi artırarak ödemeler alanındaki bilgi ve çözümlerimizi paylaşacak, danışman ekibimizle destek sağlayacağız" dedi.