PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. İki ekip, lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor mücadelesinin ardından İstanbul'da da kazanarak ikide iki yapmak amacında. Bu doğrultuda kadrosunu da netleştirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi

Yaptığı transferlerle zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor ile karşılaşmış ve Paul Onuachu'nun geri dönüşü sonrası attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

HEDEF İSTANBUL DEPLASMANI

Bu sezon sıkça İstanbul'da maç yapacak olan Trabzonspor'un ilk durağı Recep Tayyi Erdoğan Stadyumu. Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak Fırtına'da teknik direktör Fatih Tekke ve öğrencilerinin tek hedefi kazanmak.

NWAKAEME ŞANSSIZLIĞI

Sezona çok iyi bir başlangıç yapmayı planlayan bordo mavililerde yine sakatlık sorunu yaşandı. Takımın en deneyimli isimlerinden biri olan Anthony Nwakaeme, ilk maçta geçirdiği sakatlık sonrasında 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosunda Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğl, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto ve Paul Onuachu bulunuyor.

32 MAÇIN 14'Ü TRABZONSPOR'UN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında bugüne kadar oynanan 32 lig maçında bordo-mavililer 14 galibiyet elde etti. Kasımpaşa ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 10 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu süreçte Trabzonspor rakip filelere 57 gol gönderirken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.

SON 16 KARŞILAŞMADA DENGE VAR

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında oynadığı 16 lig maçında üstünlüğünü tam olarak ortaya koyamadı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 6 galibiyet alırken, 6 maç berabere sonuçlandı, 4 mücadeleyi ise ev sahibi Kasımpaşa kazandı. Trabzonspor deplasmanda 28 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

YAKIN DÖNEMDE KASIMPAŞA ÜSTÜN

Son dönemlerdeki karşılaşmalarda ise Kasımpaşa rakibine karşı daha başarılı sonuçlar elde etti. Son 3 sezonda oynanan 6 maçın yalnızca 1'ini Trabzonspor kazanırken, 2 kez Kasımpaşa sahadan galip ayrıldı, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

2022-2023 sezonunda İstanbul ekibi sahasında 2-0 kazanırken, Trabzon'daki mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti. 2023-2024 sezonunda Kasımpaşa deplasmanda 3-2 kazanırken, Trabzonspor ise İstanbul'da rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Geçen sezon oynanan iki karşılaşma ise Papara Park'ta 2-2, İstanbul'da 1-1 berabere tamamlandı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Kasımpaşa deplasmanında da 3 puan hedefleyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin kararı netleşti.

Bordo mavililerin Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Jabol, Zubkov, Cham, Olaigbe ve Onuachu ilk 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de zamanla yarış! Gelibolu'daki yangın Eceabat'a sıçradı! 57. Alay'a girişler yasak | 7 köy tahliye edildi
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustos'ta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Ankara'da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni'nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: "İşletmecilerimizin kullanımına açılacak"
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Hakem kıyağıyla da olmuyor"
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var