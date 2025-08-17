Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi

KAMP KADROSU BELLİ OLDU Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosunda Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğl, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto ve Paul Onuachu bulunuyor.

32 MAÇIN 14'Ü TRABZONSPOR'UN Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında bugüne kadar oynanan 32 lig maçında bordo-mavililer 14 galibiyet elde etti. Kasımpaşa ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 10 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu süreçte Trabzonspor rakip filelere 57 gol gönderirken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.

SON 16 KARŞILAŞMADA DENGE VAR Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında oynadığı 16 lig maçında üstünlüğünü tam olarak ortaya koyamadı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 6 galibiyet alırken, 6 maç berabere sonuçlandı, 4 mücadeleyi ise ev sahibi Kasımpaşa kazandı. Trabzonspor deplasmanda 28 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

YAKIN DÖNEMDE KASIMPAŞA ÜSTÜN Son dönemlerdeki karşılaşmalarda ise Kasımpaşa rakibine karşı daha başarılı sonuçlar elde etti. Son 3 sezonda oynanan 6 maçın yalnızca 1'ini Trabzonspor kazanırken, 2 kez Kasımpaşa sahadan galip ayrıldı, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.