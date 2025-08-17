5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: "İşletmecilerimizin kullanımına açılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ʺMobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi süreci başladıʺ dedi.



10 İLA 100 KATA KADAR HIZLI İNTERNET



Bakan Uraloğlu, Türkiye'de 2G ile başlayan, 3G ve 4.5G ile gelişen mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G'ye taşıdıklarını belirterek, 5G'nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını kaydetti.

"İŞLETMECİLERİMİZİN KULLANIMINA AÇILACAK"

Bakan Uraloğlu, "700 MHz bandı ve 3.5GHz bandında toplam 400 MHz frekans bandının mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. Bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değeri tespit edilmiş olup her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler belirlendi." ifadelerini kullandı.