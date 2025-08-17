SON DAKİKA
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: "İşletmecilerimizin kullanımına açılacak"

Türkiye adım adım 5G teknolojisini hayata geçiriyor... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin resmi sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak” dedi. Uraloğlu, 5G’nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını söyledi.

Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :17 Ağustos 2025 , 13:40
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İşletmecilerimizin kullanımına açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G hizmetlerinin ülke genelinde hayata geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 5G dönemi başlıyor



Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmî sürecinin başladığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ʺMobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi süreci başladıʺ dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ʺMobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi süreci başladıʺ dedi.

10 İLA 100 KATA KADAR HIZLI İNTERNET

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de 2G ile başlayan, 3G ve 4.5G ile gelişen mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G'ye taşıdıklarını belirterek, 5G'nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını kaydetti.

"İŞLETMECİLERİMİZİN KULLANIMINA AÇILACAK"

Bakan Uraloğlu, "700 MHz bandı ve 3.5GHz bandında toplam 400 MHz frekans bandının mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. Bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değeri tespit edilmiş olup her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler belirlendi." ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNA AYRICA BİLGİ VERECEĞİZ"

Mobil şebekelerin niteliği gereği yeni standartların bir öncekinin üzerine inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, "İşletmecilerimizin mevcut yetkilendirmeleri de bu ihale kapsamına dahil edilmiştir. Asgari değerlerin belirlenmiş olmasıyla birlikte çok kısa süre içerisinde ihalenin tarihi ve temel unsurları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi vereceğiz." dedi.

"5G'NİN ÜLKE GENELİNDE HİZMETE SUNULMAYA BAŞLAMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SON AŞAMAYA GELDİ"

Uraloğlu, 5G'nin Türkiye'de de bir süredir İstanbul Havalimanı ve İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin stadyumları ile Trabzon'da Trabzonspor'un stadyumunda vatandaşlarımızın deneyimine sunulduğunu hatırlatarak "40'a yakın lokasyonda da kapalı kullanıcı grupları ile deneme çalışmaları devam eden 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarımız son aşamaya geldi." açıklamasında bulundu.

