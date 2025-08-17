İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Mario, Muçi, Abraham
EYÜPSPOR:
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Mario, Muçi, Abraham
EYÜPSPOR:
MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU YOK
Beşiktaş'ta Eyüpspor karşılaşması öncesinde genç forvet Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçta sakatlanan futbolcunun MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edidi. Hekimoğlu, tedavi süreci nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak.
ÜÇÜNCÜ RANDEVU
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda ise 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ayrıca iki ekip Türkiye Kupası'nda karşılaştığında Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'IN KARNESİ
Bu sezon 4 resmi maça çıkan Beşiktaş, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenen siyah-beyazlılar, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor. St. Patrick's'i deplasmanda 4-1, iç sahada 3-2 mağlup eden Beşiktaş, play-off turuna yükseldi.
SON 12 MAÇTA 11 GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de son 12 sezonda ilk hafta maçlarında 11 kez sahadan galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar 2013-2014'ten 2024-2025'e dek 12 sezonda sırasıyla Trabzonspor (2-0), Mersin İdmanyurdu (0-1, 2-5) (2 sezon üst üste), Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1) ve Samsunspor'u (0-2) mağlup etti.
Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.
GOL SORUNU YOK
Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı.
Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı.
"Kara kartal", sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.
İLK HAFTA MAÇLARI
Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasında yaptığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Altay-Beşiktaş
|1-2
|1959-1960
|Beşiktaş-Vefa
|4-1
|1960-1961
|Beşiktaş-Göztepe
|3-1
|1961-1962
|Beşiktaş-Göztepe
|1-0
|1962-1963
|Beşiktaş-Vefa
|4-0
|1963-1964
|Beşiktaş-İstanbulspor
|2-0
|1964-1965
|Beşiktaş-İstanbulspor
|3-0
|1965-1966
|Beşiktaş-Feriköy
|3-0
|1966-1967
|Beşiktaş-İzmirspor
|4-0
|1967-1968
|Beşiktaş-Vefa
|1-0
|1968-1969
|Beşiktaş-İstanbulspor
|1-0
|1969-1970
|Beşiktaş-İstanbulspor
|3-1
|1970-1971
|Beşiktaş-Vefa
|2-0
|1971-1972
|Giresunspor-Beşiktaş
|0-0
|1972-1973
|Boluspor-Beşiktaş
|1-0
|1973-1974
|Bursaspor-Beşiktaş
|1-1
|1974-1975
|Beşiktaş-Bursaspor
|3-1
|1975-1976
|Balıkesirspor-Beşiktaş
|1-1
|1976-1977
|Bursaspor-Beşiktaş
|0-0
|1977-1978
|Diyarbakırspor-Beşiktaş
|2-0
|1978-1979
|Beşiktaş-Orduspor (Ankara)
|1-0
|1979-1980
|Beşiktaş-Altay
|1-1
|1980-1981
|Gaziantepspor-Beşiktaş
|1-1
|1981-1982
|Beşiktaş-Gaziantepspor
|4-1
|1982-1983
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|1-1
|1983-1984
|Antalyaspor-Beşiktaş
|0-0
|1984-1985
|Beşiktaş-Boluspor
|2-0
|1985-1986
|Zonguldakspor-Beşiktaş
|0-1
|1986-1987
|Samsunspor-Beşiktaş
|2-2
|1987-1988
|Beşiktaş-Denizlispor
|3-0
|1988-1989
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|1-2
|1989-1990
|Beşiktaş-Boluspor
|3-0
|1990-1991
|Gaziantepspor-Beşiktaş
|0-1
|1991-1992
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|1-1
|1992-1993
|Beşiktaş-Karşıyaka
|1-1
|1993-1994
|Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa)
|3-0
|1994-1995
|Denizlispor-Beşiktaş
|1-3
|1995-1996
|Kayserispor-Beşiktaş
|1-1
|1996-1997
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-0
|1997-1998
|Beşiktaş-Şekerspor
|2-1
|1998-1999
|Beşiktaş-MKE Ankaragücü
|4-1
|1999-2000
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1-0
|2000-2001
|Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor
|3-0
|2001-2002
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2002-2003
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-2
|2003-2004
|Samsunspor-Beşiktaş
|1-3
|2004-2005
|Malatyaspor-Beşiktaş
|1-1
|2005-2006
|Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş
|1-1
|2006-2007
|Manisaspor-Beşiktaş
|1-0
|2007-2008
|Beşiktaş-Konyaspor
|1-0
|2008-2009
|Antalyaspor-Beşiktaş
|2-3
|2009-2010
|İBB Spor-Beşiktaş
|1-1
|2010-2011
|Bucaspor-Beşiktaş
|0-1
|2011-2012
|Eskişehirspor-Beşiktaş
|2-1
|2012-2013
|İBB Spor-Beşiktaş
|1-1
|2013-2014
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-0
|2014-2015
|Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
|0-1
|2015-2016
|Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
|2-5
|2016-2017
|Beşiktaş-Alanyaspor
|4-1
|2017-2018
|Beşiktaş-Antalyaspor
|2-0
|2018-2019
|Beşiktaş-Akhisarspor
|2-1
|2019-2020
|Sivasspor-Beşiktaş
|3-0
|2020-2021
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-3
|2021-2022
|Beşiktaş-Çaykur Rizespor
|3-0
|2022-2023
|Beşiktaş-Kayserispor
|1-0
|2023-2024
|Fatih Karagümrük-Beşiktaş
|0-1
|2024-2025
|Samsunspor-Beşiktaş
|0-2
EYÜPSPOR SİFTAH PEŞİNDE
Sezona teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eyüpspor, ilk hafta TÜMOSAN Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, Beşiktaş karşısında sezonun ilk puanını almak için sahaya çıkıyor.
BERKE YERİNE FELIPE
Eyüpspor'da milli kaleci Berke Özer, Fransız ekibi Lille'e bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Berke'nin yerine Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe, 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldı.
Beşiktaş, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 42 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 17 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 33 ilk hafta karşılaşmasının ise 29'unu kazandı. Beşiktaş, 3 karşılaşmada ise berabere kalırken, 1 maçtan da yenik ayrıldı.