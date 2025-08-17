Beşiktaş , ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Beşiktaş 'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasında yaptığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezona teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eyüpspor , ilk hafta TÜMOSAN Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, Beşiktaş karşısında sezonun ilk puanını almak için sahaya çıkıyor.

BERKE YERİNE FELIPE

Eyüpspor'da milli kaleci Berke Özer, Fransız ekibi Lille'e bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Berke'nin yerine Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe, 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldı.

Beşiktaş, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 42 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 17 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 33 ilk hafta karşılaşmasının ise 29'unu kazandı. Beşiktaş, 3 karşılaşmada ise berabere kalırken, 1 maçtan da yenik ayrıldı.