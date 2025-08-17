PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu

Sezonu Avrupa maçlarıyla açan ve Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki ilk karşılaşmasına 2. haftada çıkıyor. Siyah beyazlılar, Kayserispor mücadelesinin ertelenmesi sonrası Eyüpspor'u evinde ağırlıyor. Kartal'ın tek hedefi kazanarak 3 puanla sezona merhaba demek ve Lausanne sınavı öncesinde moral bulmak. Ole Gunnar Solskjer de kararını verdi ve ilk 11 belli oldu. Beşiktaş - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Orkun Kökçü (İHA)Orkun Kökçü (İHA)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Mario, Muçi, Abraham

EYÜPSPOR:

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU YOK

Beşiktaş'ta Eyüpspor karşılaşması öncesinde genç forvet Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçta sakatlanan futbolcunun MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edidi. Hekimoğlu, tedavi süreci nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak.

Emirhan Topçu (AA)Emirhan Topçu (AA)

ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda ise 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ayrıca iki ekip Türkiye Kupası'nda karşılaştığında Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Joao Mario (AA)Joao Mario (AA)

BEŞİKTAŞ'IN KARNESİ

Bu sezon 4 resmi maça çıkan Beşiktaş, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenen siyah-beyazlılar, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor. St. Patrick's'i deplasmanda 4-1, iç sahada 3-2 mağlup eden Beşiktaş, play-off turuna yükseldi.

Jonas Svensson (AA)Jonas Svensson (AA)

SON 12 MAÇTA 11 GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de son 12 sezonda ilk hafta maçlarında 11 kez sahadan galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar 2013-2014'ten 2024-2025'e dek 12 sezonda sırasıyla Trabzonspor (2-0), Mersin İdmanyurdu (0-1, 2-5) (2 sezon üst üste), Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1) ve Samsunspor'u (0-2) mağlup etti.

Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.

Orkun Kökçü (AA)Orkun Kökçü (AA)

GOL SORUNU YOK

Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı.

"Kara kartal", sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş St. Patrick's karşısında aldığı iki galibiyetle Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi (İHA)Beşiktaş St. Patrick's karşısında aldığı iki galibiyetle Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi (İHA)

EN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

İLK HAFTA MAÇLARI

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasında yaptığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1959 Altay-Beşiktaş 1-2
1959-1960 Beşiktaş-Vefa 4-1
1960-1961 Beşiktaş-Göztepe 3-1
1961-1962 Beşiktaş-Göztepe 1-0
1962-1963 Beşiktaş-Vefa 4-0
1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor 2-0
1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor 3-0
1965-1966 Beşiktaş-Feriköy 3-0
1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor 4-0
1967-1968 Beşiktaş-Vefa 1-0
1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor 1-0
1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor 3-1
1970-1971 Beşiktaş-Vefa 2-0
1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş 0-0
1972-1973 Boluspor-Beşiktaş 1-0
1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş 1-1
1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 3-1
1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1
1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş 0-0
1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0
1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0
1979-1980 Beşiktaş-Altay 1-1
1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1
1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1
1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1
1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0
1984-1985 Beşiktaş-Boluspor 2-0
1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1
1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş 2-2
1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0
1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2
1989-1990 Beşiktaş-Boluspor 3-0
1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1
1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1
1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka 1-1
1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0
1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3
1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1
1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş 2-0
1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor 2-1
1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1
1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0
2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0
2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş 2-2
2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş 1-3
2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 1-1
2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1
2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş 1-0
2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor 1-0
2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş 0-1
2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1
2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1
2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5
2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor 4-1
2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0
2018-2019 Beşiktaş-Akhisarspor 2-1
2019-2020 Sivasspor-Beşiktaş 3-0
2020-2021 Trabzonspor-Beşiktaş 1-3
2021-2022 Beşiktaş-Çaykur Rizespor 3-0
2022-2023 Beşiktaş-Kayserispor 1-0
2023-2024 Fatih Karagümrük-Beşiktaş 0-1
2024-2025 Samsunspor-Beşiktaş 0-2

Kerem Demirbay (İHA)Kerem Demirbay (İHA)

EYÜPSPOR SİFTAH PEŞİNDE

Sezona teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eyüpspor, ilk hafta TÜMOSAN Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, Beşiktaş karşısında sezonun ilk puanını almak için sahaya çıkıyor.

Felipe (Eyüpspor X hesabı)Felipe (Eyüpspor X hesabı)

BERKE YERİNE FELIPE

Eyüpspor'da milli kaleci Berke Özer, Fransız ekibi Lille'e bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Berke'nin yerine Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe, 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldı.

Beşiktaş, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 42 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 17 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 33 ilk hafta karşılaşmasının ise 29'unu kazandı. Beşiktaş, 3 karşılaşmada ise berabere kalırken, 1 maçtan da yenik ayrıldı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden

