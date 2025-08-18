Kalyon PV'den uluslararası başarı! "Çevresel Ürün Beyanı" belgesine sahip dünya çapında ilk üretici oldu

EPD belgesi, özellikle Avrupa ve Amerika gibi yüksek çevresel standartlara sahip pazarlarda güneş paneli üreticilerinin rekabet gücünü artırırken, yeşil bina projeleri, kamu ihaleleri ve büyük ölçekli enerji yatırımlarında üretici şirketlere tercih edilme avantajı sağlıyor.

Tam entegre üretim yapısıyla Türkiye'de ingot, wafer, güneş hücresi ve panel üretim süreçlerini Ar-Ge dahil tek çatı altında gerçekleştiren Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı üretim tesislerinden biri olan Kalyon PV, bu entegre yapı sayesinde üretim süreçlerinin her aşamasında kalite ve çevresel etki kontrolü sağlayabiliyor.

Kalyon PV (AA)

Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı projelerde yeşil finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak yatırımcılar için maliyet avantajı sağlıyor. EPD belgesi sayesinde Kalyon PV panelleri, çevresel sorumluluğa önem veren uluslararası yatırımcılar için güvenilir bir seçim haline geliyor.

BELGE YATIRIMCILARA GÜVEN VERİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olan güneş paneli üretiminde çevresel ve sosyal etkileri minimize etme eğiliminin önemine işaret ederek, "Gerek TOPCon gerekse de PERC teknolojili ürünlerimizle aldığımız EPD belgeleriyle sürdürülebilirlik konusunda da sektörümüzdeki öncü şirketlerden biri olduğumuzu bir kez daha belgelemiş olduk. Bu belgeyle çevresel etkilerimizi şeffaf biçimde ortaya koyarken, yenilenebilir enerji yatırımcılarına ve paydaşlarımıza güven veriyor, küresel pazarlardaki varlığımızı pekiştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulalı, sertifikanın alındığı yetkili kuruluşun İsveç merkezli ve bağımsız bir kuruluş olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"The International EPD System programı ile Kalyon PV gibi üreticilere çevresel performanslarını bilimsel temele dayalı, şeffaf ve uluslararası geçerliliği olan bir sistem üzerinden beyan etme olanağı sunuluyor. Entegre fabrikamızda üretilen ürünlerimizin uluslararası geçerliliğe sahip otorite bir kuruluş tarafından onaylanması, üretim konusundaki kalite ve çevre hassasiyetimizin bir göstergesi olurken, uluslararası alanda şirketimizin vizyonunu en iyi şekilde sergilememize olanak sağlamaktadır. Güneş teknolojileri merkezi Kalyon PV olarak, güneş paneli üretimine sağladığımız katkılarla ürünlerimizin katma değerini artırmaya ve paydaşlarımıza avantajlar sunmaya devam edeceğiz."