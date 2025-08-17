Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Hakem kıyağıyla da olmuyor"

EMRE BOL: DERS OLSUN Mourinho geçen sezon sürekli yaptığı ve herkesin kafasını karıştırdığı rotasyonu bu kez yapmadı. Acaba bir maç için mi geçerli yoksa bu kadro istikrarını devam ettirecek mi? Bu gelecek karşılaşmalarda göreceğiz. Ancak ben kesinlikle F.Bahçe kadrosunu ezbere sayabilmek istiyorum artık.

Göztepe yine iyi ve canlar yakacak bir kadro kurmuş. Çok çabuk oynuyorlar, sürekli hareket halindeler. Bu durum F.Bahçe'nin rahat top yapamamasına neden oldu. Zaten yavaş top çeviren sarı-lacivertliler, rakibin hızından çekinip iyice kendi yarı alanına yaslandı. Mourinho'nun topu rakibe vererek yapılan presle hücuma çıkma taktiği de ilk yarı boyunca işe yaramadı.

Semedo, Archie Brown ve Szymanski hep Göztepeli oyuncuların markajında olunca F.Bahçe 3. bölgede etkisiz kaldı John Duran'a yapılan faulleri inanın sayamadım. Hakem Yasin Kol buna müsade etti. Sonra sinirlenen Duran'ın rakibe vurduğu dirseğe kırmızıyı veremedi. Sadece koştuğunda yüzü kızaran adam! Mourinho'nun ilk yarının bitmesine 7 dakika kala soyunma odasına gitmesi kelimenin tam anlamıyla rezalet. Bu saygısızlığı yapacak cüreti nereden buluyor? Son dakikada atılan penaltı kaçmasa Fenerbahçeli sevinir miydi?

Hiç sanmıyorum. Artık gereken transferler bir an evvel yapılmalı. Tabi teknik heyetinde daha konsantre olması şart. Erken bir tokat yemek her daim iyidir. Erkenden seni kendine getirir.

BÜLENT TİMURLENK: ŞİMDİLİK ÜÇ ÜNLEM Geçen sezon başında Lille'e elendikten sonra Mourinho'nun büyük teknik adamlığına Göztepe'nin 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı maç büyük darbeydi. Geçen yıl ev sahibi 3'lü defansla F.Bahçe ise 4'lüyle sahadaydı. Dün akşamki kadrolara baktığınızda teknik adamlar aynı ancak F.Bahçe cephesinde 8 oyuncu Göztepe'de ise tam 9 oyuncu farklıydı. Feyenoord rövanşında kullandığınız kemik kadroyu kuvvetle muhtemel Benfica'yla oynayacağınız ilk maçta da kullanacaksanız erteleme talebinizin Alanya'ya değil Göztepe maçına dahil olması gerekiyordu. Eğer Fenerbahçe'nin geniş kadrosu varsa şans bulamayanlar Alanya maçında başlar, iyi olanlar formayı İzmir'de de alırlardı. İlk 20 dakika oyunu sahasında kabul eden ve geçiş arayan Göztepe karşısında F.Bahçe'nin özellikle göbekte hat kıran pasları olmayınca pozisyon da çıkmadı. Öndeki ikiliye yerden ya da havadan son vuruş yapabilecek top atmadığınız sürece tabelayı değiştiremezsiniz.

Atletik yapıya sahip ev sahibinin kadrosunun maçın ikinci yarısında F.Bahçe'ye zorluk çıkarması, doğal olan 60'ta gelen kırmızı kart Mourinho'nun takımı için bu ihtimali ortadan kaldırdı. Fred'in oyundan çıkması soru işareti. Sonradan giren İrfan Can bu ortaları yapıyorsa o oyuna girene kadar bunları yapması gerekenler neredeydi diye sorarlar Portekizli hocaya. Yüksek toplarda En-Nesyri'ye göz açtırmayan Göztepe'nin savunmasına penaltıyı kurtaran kaleci Lis de eklendi. Gelenler, gelmesi gerekenler ligin ilk maçı için söylenecek ilk şey Mourinho'nun kafası karışık. Feyenoord'a atılan 5 golden sonra bu beraberlik sezona sağlam savunmayla başlayan Benfica karşısında şimdilik üç ünlem…