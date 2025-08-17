Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Hakem kıyağıyla da olmuyor"
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ilk maçına çıkan Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, zorlu randevuda rakibinin 10 kişi oynaması ve penaltı kazanmasına rağmen gol bulamayınca sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından spor yazarları Jose Mourinho ve öğrencilerini eleştiri yağmuruna tuttu. İşte o yorumlar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk maçta hiç beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Feyenoord'u adeta ezip geçen Kanarya, Gözptepe kalesine şut göndermekte zorlanıp beraberlikle sahadan ayrıldı.
BENFICA ÖNCESİ MORAL BOZUKLUĞU
Ligde ilk kaybını yaşayan Fenerbahçe, maç eksiği ile de olsa ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde sezona başladı.
Göztepe beraberliği aynı zamanda Benfica eşleşmesi öncesinde de sarı lacivertlilerde moral bozukluğu yaratırken taraftarları da endişelendirdi.
TRANSFER BEKLENİYOR
Kanarya'nın Göztepe karşısındaki en önemli eksiği orta sahadaki kreatiflik ve mücadele olarak ön plana çıktı. Bu mevkiye ve kanatlar için yapılması beklenen takviyelerin gerçekleştirilmemesi, puan kaybını da beraberinde getirdi. Başkan Ali Koç ve ekibinin en kısa sürede imzaları attırması umut ediliyor.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi. İşte o yorumlar...
İLKER YAĞCIOĞLU: BENFICA ÖNCESİ KRİTİK UYARI
Fenerbahçe, Feyenoord maçının moralini yanına alarak ligin zorlu deplasmanlarından biri olan Göztepe karşısına çıktı. Ancak ne yazık ki beklenen sonuç alınamadı ve Sarı-Lacivertliler, İzmir deplasmanından puansız döndü. Jose Mourinho, kadroda sürpriz bir değişiklik yapmadı; sadece sakatlanan Mert Müldür'ün yerine Yusuf Akçiçek'e şans verdi. Salı akşamı Avrupa arenasında büyük efor harcayan oyuncular, özellikle başta En- Nesyri ve Szymanski gibi isimler, fiziksel olarak yorgunluklarını sahaya yansıttılar.
Bu yorgunluk, takımın özellikle hücum etkinliğine olumsuz yansıdı. Fenerbahçe'nin geçen sezona kıyasla en büyük artısı, her iki kanadının daha etkili olmasıydı. Özellikle Brown, rakip kaleye yaptığı iyi bindirmelerle dikkat çekti. Ancak Sarı-Lacivertliler'in en büyük sıkıntısı, rakip ceza sahasında topla buluşamamasıydı. İlk yarıda En-Nesyri ve Duran yalnızca birer kez topa dokunabildiler ki bu, hücumdaki cılız görüntüyü gözler önüne serdi. Göztepe defansı ise bu nedenle fazla zorlanmadı.
Maçta ev sahibi 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe baskı kuramadı. Mourinho'nun 10 kişi kalmış rakibe karşı üç stoperle oynamayı tercih etmesi, anlam verilemeyen bir hamle oldu. Duran'ın oyunda tutulmaması da eleştiri konusu. Talisca ile galibiyet kaçtı.Penaltı gole çevrilemedi. Sonuç olarak, Feyenoord maçının morali kazanmaya yetmedi. Bu maç Benfica sınavı öncesi uyarı oldu...
MUSTAFA ÇULCU: CESARET EDEMEDİ
Son maçlarına baktığımızda taktik formasyon istek ve arzu aynı olan iki takımdan daha tempolu, pozisyonlu oyun bekledik. Lakin göremedik. Her iki takım da top rakipteyken takım halinde savunmada bekledi. Duran toplardan gol aradılar. Sahipsiz topları ve ikinci topları Göztepe topladı. En-Nesyri ve Duran beklediği topları alamayınca geriye gelip top almak zorunda kaldı. Fred, Szymanski ve Amrabat hep savunmada kaldı, rakipten top kapmak için mücadele ettiler. Mourinho klasiği ne işe yarıyorsa ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti! Maçta 3. dakikada Amrabat sağ ayak dışı ile topa vuruyor. İnen ayak çaresiz Janderson'un ayağına basıyor. Penaltı olmaz.
Hakem ceza alanı dışında basit temaslara fauller çalınca Duran ve Szymanski bundan cesaretle Göztepe ceza alanı içinde basit temaslarda penaltı beklentisi içinde kendilerini bıraktılar. Hakemin devam kararları doğruydu. En-Nesyri'ye gösterdiği sarı kart yanlış. Ayak yüksek kalktı lakin temas yok. 42. dakikada Duran ile Allan arasında temaslı mücadelede Duran sağ dirseğini silah olarak kullandı. Net kırmızı kart olmalıydı ancak Yasin Kol cesaret edip kırmızıyı gösteremedi! Sarı ile geçiştirdi. Fenerbahçe 55'de penaltı bekledi, devam kararı doğru. Oyuncunun kendi kafasından seken top doğal konumdaki kola geliyor. Sarısı olan Juan topla ilerleyen Semedo'ya yaptığı taktik faul sonrası ikinci sarıdan ihraç oldu. Hakemin kararlarına kulübeden sözlü tepki veren İsmail Köybaşı arka arkaya çift sarıdan ihraç oldu. Uçana kaçana sarı gösteren hakem 66'da Amrabat'a rakibini güreşçi gibi çekip indirmesine sarı göstermeye yine cesaret edemedi. Oosterwolde'nin çift sarıdan ihracı doğru. Uzatmalarda Cenk Tosun ile Miroshi mücadelesinde VAR'dan ülke futbolumuza uygun penaltı geldi. Kol ve ekibine tavsiyem bu maçın CD sini tekrar tekrar seyretmeleri...
GÜRCAN BİLGİÇ: DURGUNLAR GRUBU
İzmir'deki stat atmosferinin Fenerbahçeli oyuncuların yaşaması muhtemel "zafer sarhoşluğuna" ilaç olmasını bekliyordum. Feyenoord galibiyeti sonrasında, Benfica eşleşmesi öncesinde takımın aklının karışması seçenekler arasındadır. Ancak sahada çarşambaya konsantre olmuş mücadeleyi yarıda kesmiş, çözümün kendi kendine olacağını zanneden "durgunlar" grubu vardı. Ne kendileri memnundu yaptıkları işten, ne de seyredenler. Bir anda zamanda yolculuk gerçekleşti ve Fenerbahçe geçen sezona geri döndü. Göztepe maçı yapabileceği en maksimum temasla oynadı. Topu kaptıran faulü yapıyor, topsuz alanda bile nefeslerini rakibin ensesinde hissediyorlardı. Gerginliklerin yaşanması kaçınılmazdı, John Duran'ın dirsekli itişmesinde kırmızı kartın sınırı da vardı.
İki takımın da top rakibe geçtiğinde kontrole geçmesi, gol şansını duran top olasılıklarına bırakması da teknik adamların seçimi. Üst düzey mücadele edip koşan Göztepe'nin 10 kişi kaldıktan sonra bile, sayılar eşitmiş gibi karakter koyması da saygı değer.
İrfan Can Kahveci oyuna girene kadar sadece sol kanattan akın deneyen, merkez hücumlarda çalışılmış aksiyon gösteremeyen, kornerlerde 1.90'lık devlerine topu değdiremeyen klasik Mourinho takımı. Dört günde bu kadar inişli-çıkışlı bir grafik elbette kabul edilemez. Mert Müldür'ün gizli bek çıkışlarını Skriniar'ın yapamaması da tek kanatlı atak opsiyonunun nedenlerinden. Fred'in oyundan alınmasıyla "doldurboşalt" emri gelmişti zaten. En-Nesryi kaçırdı fırsatları bu kez. Uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un fırsatçı aklını kullanması, penaltıyı alması Osterwolde'nin atılmasıyla 10'a 10 oynan maçta son sözü söyleme şansı da getirdi. Talisca kaçırdı. Büyük balık kaçtı...
EMRE BOL: DERS OLSUN
Mourinho geçen sezon sürekli yaptığı ve herkesin kafasını karıştırdığı rotasyonu bu kez yapmadı. Acaba bir maç için mi geçerli yoksa bu kadro istikrarını devam ettirecek mi? Bu gelecek karşılaşmalarda göreceğiz. Ancak ben kesinlikle F.Bahçe kadrosunu ezbere sayabilmek istiyorum artık. Göztepe yine iyi ve canlar yakacak bir kadro kurmuş. Çok çabuk oynuyorlar, sürekli hareket halindeler.
Bu durum F.Bahçe'nin rahat top yapamamasına neden oldu. Zaten yavaş top çeviren sarı-lacivertliler, rakibin hızından çekinip iyice kendi yarı alanına yaslandı. Mourinho'nun topu rakibe vererek yapılan presle hücuma çıkma taktiği de ilk yarı boyunca işe yaramadı.
Semedo, Archie Brown ve Szymanski hep Göztepeli oyuncuların markajında olunca F.Bahçe 3. bölgede etkisiz kaldı John Duran'a yapılan faulleri inanın sayamadım. Hakem Yasin Kol buna müsade etti. Sonra sinirlenen Duran'ın rakibe vurduğu dirseğe kırmızıyı veremedi. Sadece koştuğunda yüzü kızaran adam!
Mourinho'nun ilk yarının bitmesine 7 dakika kala soyunma odasına gitmesi kelimenin tam anlamıyla rezalet. Bu saygısızlığı yapacak cüreti nereden buluyor? Son dakikada atılan penaltı kaçmasa Fenerbahçeli sevinir miydi? Hiç sanmıyorum. Artık gereken transferler bir an evvel yapılmalı. Tabi teknik heyetinde daha konsantre olması şart. Erken bir tokat yemek her daim iyidir. Erkenden seni kendine getirir.
BÜLENT TİMURLENK: ŞİMDİLİK ÜÇ ÜNLEM
Geçen sezon başında Lille'e elendikten sonra Mourinho'nun büyük teknik adamlığına Göztepe'nin 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı maç büyük darbeydi. Geçen yıl ev sahibi 3'lü defansla F.Bahçe ise 4'lüyle sahadaydı. Dün akşamki kadrolara baktığınızda teknik adamlar aynı ancak F.Bahçe cephesinde 8 oyuncu Göztepe'de ise tam 9 oyuncu farklıydı. Feyenoord rövanşında kullandığınız kemik kadroyu kuvvetle muhtemel Benfica'yla oynayacağınız ilk maçta da kullanacaksanız erteleme talebinizin Alanya'ya değil Göztepe maçına dahil olması gerekiyordu. Eğer Fenerbahçe'nin geniş kadrosu varsa şans bulamayanlar Alanya maçında başlar, iyi olanlar formayı İzmir'de de alırlardı. İlk 20 dakika oyunu sahasında kabul eden ve geçiş arayan Göztepe karşısında F.Bahçe'nin özellikle göbekte hat kıran pasları olmayınca pozisyon da çıkmadı. Öndeki ikiliye yerden ya da havadan son vuruş yapabilecek top atmadığınız sürece tabelayı değiştiremezsiniz.
Atletik yapıya sahip ev sahibinin kadrosunun maçın ikinci yarısında F.Bahçe'ye zorluk çıkarması, doğal olan 60'ta gelen kırmızı kart Mourinho'nun takımı için bu ihtimali ortadan kaldırdı. Fred'in oyundan çıkması soru işareti. Sonradan giren İrfan Can bu ortaları yapıyorsa o oyuna girene kadar bunları yapması gerekenler neredeydi diye sorarlar Portekizli hocaya. Yüksek toplarda En-Nesyri'ye göz açtırmayan Göztepe'nin savunmasına penaltıyı kurtaran kaleci Lis de eklendi. Gelenler, gelmesi gerekenler ligin ilk maçı için söylenecek ilk şey Mourinho'nun kafası karışık. Feyenoord'a atılan 5 golden sonra bu beraberlik sezona sağlam savunmayla başlayan Benfica karşısında şimdilik üç ünlem…
ÖMER ÜRÜNDÜL: ANLAŞILMAZ MOURINHO
enerbahçe dün gece karşısında koşan, pres yapan, agresif oynayan bir Göztepe buldu. Futbol adına da takım olarak olumlu hiçbir şey ortaya koyamayınca, uzatmada ele geçen penaltıyı da kaçırınca önemli 2 puan kaybetti. Her zamanki gibi ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Mourinho'yu anlamak mümkün değil. Çok kötü bir ilk yarı geçiriyorsun, hücumda çok yetersizsin. Değil pozisyon bulmak, karşı kaleyi tehdit dahi edemiyorsun. Bu şartlarda artık ikinci yarıya değişikliklerle başlamak lazım. İlk değişikliği, 70. dakikada Talisca ile yapıyorsun. Üstelik Talisca fizik olarak zaten hazır değil. Son bölümde çok müsait bir frikiği, ardından da penaltıyı kötü vuruşlarla heba etti.
Fenerbahçe'nin olumsuz futbol oynamasında önemli noktalar var. Ne Szymanski ne de Fred ilerideki çift santrforla hiç bağlantı kuramıyor. Bu yüzden Semedo ve Archie Brown gibi iyi kanat oyuncularının gerçek performansları azalıyor. Çift santrfordan biri olan Duran adeta topla kavga etti. Dün Fenerbahçe'nin kötü oynadığını belgeleyen en net olay, genelde belli bir alanda oynayan ve bu yüzden eleştirilen Amrabat'ın takımın en iyi oyuncusu olmasıydı. Göztepe dün geceki karşılaşmada hırsı, temposu ve taktik anlayışı ile 10 kişi kalmasına rağmen sergilediği performansla 1 puanı hak ederek aldı.
AHMET ÇAKAR: BU HAKEM SAHALARA BİLE GİREMEZ!
Olmuyor… olmadı… olmayacak da… Fenerbahçe ne yaparsa yapsın olmuyor. Hakem kıyağı olsa da olmuyor. Kötü niyetli bir dördüncü hakem kıyağı olsa da olmuyor. Rakipten belli bir süre bir kişi fazla olsa da yine de olmuyor. Tıpkı dün geceki gibi.
Kötü bir hakem ama daha önemlisi kötü olmayan kötü niyetli bir VAR hakemiyle Fenerbahçe yine kazanamadı. Öncelikle MHK'ye şunu söyleyelim; Onur Özütoprak adlı VAR hakemi, bırak VAR hakemi olmayı, bırakın hakem olmayı, spor sahalarına girmeyi bile hak etmiyor. Çünkü 90+2'de penaltı için Yasin Kol'u kenara çağırdı. Tamam darbe var, penaltı verilebilir ama maçın hemen başında Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya yaptığı darbeden ne farkı var? Hatta Amrabat'ın pozisyonu çok daha net bir penaltı. İlk devrenin sonu Duran'ın rakibin suratına bilerek, isteyerek vurduğu şiddetli bir dirsek var. Ama VAR hakemi yine çağırmıyor. VAR hakemi adam gibi davranmış olsaydı F.Bahçe bu maçı kaybederdi. Gelelim oyuna… Mourinho'nun Fenerbahçesi topun arkasına geçip sadece bekliyor. F.Bahçe bunu yapamaz. 300 milyon Euro'luk takım topu rakibe verip beklemek için kurulmadı. Bu 300 milyon Euro'luk takım kaleye tek şut atmamak için kurulmadı. Bu 300 milyon Euro'luk takımın kalecisi zaman zaman abartılı işler yapan İrfan Can'ı hak etmiyor. Maalesef tarih tekerrürden ibarettir. Geçen yıl da sezon başında Göztepe'yi yenememişlerdi. Dün de hakem ve VAR hakemlerinin kıyağına rağmen yine yenemediler.