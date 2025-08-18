THY’den havacılığa yön verecek ortaklık: PACE projesiyle pilot adayı değerlendirme süreçleri millileştirilecek

Türk Hava Yolları (THY), pilot adaylarının değerlendirme süreçlerinde kalite standartlarını yükseltmek, süreçleri uluslararası düzeyde daha etkin biçimde yürütmek ve aynı zamanda bu süreçleri millileştirmek adına geliştirdiği Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesini tanıttı.

PACE projesi tanıtıldı (IHA)

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY olarak 2033 hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini, insan kaynakları gelişiminde de güçlü projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bolat, projeyi geliştiren ekiplerle gurur duyduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, bu işbirliğinin süreceğini belirtti.

THY'nin yıllardır büyümeye devam eden bin şirket olduğuna dikkati çeken Bolat, "Bugün 19 iştiraki, 100 bine yakın çalışanı, 35 milyar doları geçen geliriyle THY Türkiye'nin en önemli ekonomik gücü. İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir üniversitemizle yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde böyle güzel bir ürün ortaya çıktı. İnşallah bunların devamı, daha büyük projelerde İstanbul Üniversitesi'nin değerli kadrolarıyla, arkadaşlarımızın çalışmaları devam edecek. Daha güzel çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Bolat, PACE'nın tamamen yerli ve milli imkanlarla hazırlanmış önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu proje sadece bir sistem, bir araç değil, aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonumuzun bir sembolüdür. Yetiştirilmek üzere istihdam edilen pilot adaylarımızın yeteneklerini değerlendirecek PACE projesi, uçuş emniyetine de önemli katkılar sağlayacaktır. Başta havacılık olmak üzere pek çok sektörde yetenek ölçüm süreçlerine yön verecek olan bu proje, ortaklığımızın akademi, teknoloji ve sektör deneyimini buluşturduğu işbirliğiyle hayata geçti. En köklü üniversitelerimizden İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği modelinin örnek teşkil ederek farklı sektörlerde yeni projelere zemin hazırlamasını temenni ederiz."