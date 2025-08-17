Ankara'da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!

Katil zanlısı Emir Z. (DHA) Herkes hazır mı bekliyordu ne; 5 dakika geçmeden 10-15 kişi merdivenden sallama bıçaklarla geldiler. Yola baktım, yoldan da bir o kadar kişi var. Babaları en önde, elinde sallama var. Öbür çocukların ellerinde bıçak, birinde bu ekmek bıçağı falan var. Döner bıçağı babasındaydı. Çocuklarda küçük bıçaklar vardı hepsinde. Babası bıçağı sallayarak bizim üzerimize geldi. Ben Hakan'ı hiç göremedim. En son gördüğümde oğlum Hakkı Can, babalarından bıçağı almaya çalışıyordu. O sırada, arkadan elinde bıçakla gelen birisi vardı. Ben de hemen oğlumun önüne atladım. O ara ben bıçak yemişim herhalde. Bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Ne sopamız var ne başka bir şey. Beklemediğimiz bir anda bastırdılar. Orada 10 dakika bir arbede yaşandı. Herkes polis arıyor, emniyetten gelen yok. 112'yi aradılar, ambulans yok. Hepimiz yerdeyiz; benim misafirim dahi bıçak yedi" ifadelerini kullandı.

Oğlu Hakan Çakır'ın öldürüldüğü olayda yaralanan baba Şahin Çakır (DHA) "20 TANE DOSYASI VAR DIŞARIDA BENİM OĞLUMU ÖLDÜRÜYOR" Baba Çakır, kendilerine saldıranların çete olduğunu, bir anda bıçak ve sallamalarla geldiklerini belirterek, "Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul'daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum çıktı. Buradan bakanlarımıza sesleniyorum. Bu cezalara bir el atın, çocukların yaşı küçük diye ortada gezdirmeyin, çıkartmayın lütfen. Meclis'ten kanun mu çıkacak, ne olacaksa olsun değişsin bu. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor yahu. Kimseyi yaşı ufak diye içeriden çıkarmayın lütfen. Bizim böyle çetelerle, metelerle işimiz olmaz. Böyle satırlarla, bıçaklarla kavga mı olur ya? 20 kişiye 4 kişiyiz ya. Allah'tan korkun yani biraz da. Sosyal medyada paylaşımları var; arabanın içinde silahlar, bıçaklar. Bunlar hala dışarıda. En küçük 14 yaşındaki çocuğun 20 tane dosyası var. Bu çocuk dışarıda benim oğlumu öldürüyor. Bu nedir, niye dışarıda bu çocuk? Birisi şartlı tahliyeden dışarıdaymış, daha yeni çıkmış. E bu niye dışarıda? Bu kadar suçlar, görüntüler ellerinizdeyken niye salınıyor bu insanlar?

Hakan Çakır cinayetinde 14 yaşındaki fail Taha Z. (DHA) Ne yapacağım ben şimdi? Benim 23 yaşında delikanlım gitti. Bu çocukları suça kim sürüklüyor; babası başında. Ben de bir babayım; 3 tane yavrum var. Birini verdim onların yüzünden. O baba da öyle olsun. Babası başta sallamayla geliyor. Babası çıksa efendice gelse, 'Ne oldu kardeşim, bir şey mi var?' diye sorsa, oturtur çiğ köftesini yedirir, sarılarak gönderirim. Ben böyle bir adamım; kavga nedir bilmem, kaçarım ya. Ama kavganın içinde kendimizi bulduk. Benim çocuğum haklı da olsa, haksız da olsa ben ondan özür dilerim, gönderirdim. Bundan sonra tabi ki yargıya güveniyoruz. Bunların çıkmaması için ne yapılacaksa ben de elimden geleni yapacağım, artı Adalet Bakanının yapmasını istiyorum. Hakanlarımız gitmesin lütfen. Kanunlarınızı tekrar değiştirin. Yok 14 yaşında; iyi o zaman herkes 14 yaşındaki çocuğa versin bıçağı, çıksın sokakta dayılık yapsın. Herkesi bıçaklıyorlar, üç ay sonra çıkıyorlar. Ondan sonra bir başka vatandaşın çocuğu. Yazık günahtır" dedi.