Alaska Zirvesi sonrası kritik temaslar! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü: Türkiye hazır!

Alaska'daki Trump-Putin zirvesi sonrası Ankara'nın diplomatik girişmleri hız kazandı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" mesajı sonrası Ankara - Moskova - Kiev üçgeninde peş peşe kritik temaslar kayda geçti.



BAKAN FİDAN LAVROV'LA GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov arasından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.



Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasının temenni edildiğini, Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.



FİDAN LAVROV'DAN SONRA SİBİHA İLE GÖRÜŞTÜ



Fidan daha sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının katılımıyla Alaska'da gerçekleştirilen toplantı değerlendirildi.



Bakan Fidan, kalıcı barışın tesisinin Ukrayna'nın da yer aldığı bir süreçle mümkün olabileceğini kaydederek, bu çerçevede önümüzdeki Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Trump ile Vaşington'da yapacağı görüşmenin önemine değindi.



Bakan Fidan, Türkiye'nin barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ve üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.