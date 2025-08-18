Memur ve memur emeklisine zam için kritik toplantı bugün!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde önemli viraja girildi.





18.30'DA BİR GÖRÜŞME DAHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur sendikalarıyla zam teklifini görüşmek için bir araya gelecek. Hükümet ile memur cephesinin saat 18.30'da görüşme gerçekleştireceği belirtildi.



Memura zam teklifi için kritik gün yarın mı? Toplu sözleşmede müzakere süreci 19 Ağustos'ta tamamlanacak. Eğer uzlaşma sağlanamazsa devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları...

Memur ve emekli için karar ʺzamʺanı (AA)



KONFEDERASYONLAR NE İSTİYOR? KAMU İŞVERENİ NE ÖNERDİ?

Memur-Sen, 2026'nın birinci 6 ayında taban aylıkta 10 bin lira artış yapılıp yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini, ikinci 6 ayda ise yüzde 20 artış istiyor. Konfederasyonun 2027'ye ilişkin talebi ise ilk 6 ayda taban aylığa 7 bin 500 lira ve maaşlara yüzde 20 zam, ikinci 6 ayda yüzde 15 artış şeklinde. Kamu işvereni ise 2026 için yüzde 10+6 zam ve taban aylığa bin lira artış teklif ederken, 2027 için de ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam önerdi.



ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Müzakere süreci sonunda gelinen noktanın değerlendirilerek son teklifin sunulacağı tarih 19 Ağustos olarak belirlendi. Eğer bu tarihte bir uzlaşma sağlanamazsa 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos tarihleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulması gerekiyor.