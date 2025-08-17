PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine çöp sorunu ile gündeme geldi. Belediye işçileri tarafından toplanmayan çöpler cadde ve sokaklarda yığıldı. Sıcak havanın da etkisiyle kötü kokunun yanı sıra sinek ve böcekleri de artırdı. Vatandaş ise duruma “Yaklaşık 3 aydır çöp sorunu var. Çöpler alınmıyor, alınsa dahi hepsi alınmıyor. Hayvanlar çöpleri parçalıyor. Kötü koku, çöp suları, kötü görüntü yayılıyor. Bu durumdan çok şikayetçiyiz” sözleriyle tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir'in Karşıyaka ve Buca ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluştu. Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taştı.

İzmir’de çöp yığınları sokakları kapladı: Vatandaşlardan kötü koku isyanı

İzmir'de çöpler aylardır toplanmıyor (DHA)İzmir'de çöpler aylardır toplanmıyor (DHA)

Vatandaşların, çöplerin, kötü koku, sinek ve böceklerin bölgede artmasına neden olduğunu ve toplanması gerektiğini dile getirdi.

İzmir'de aylardır çöplerin toplanmamasına tepki gösteren vatandaş Duygu Özerginer(DHA)İzmir'de aylardır çöplerin toplanmamasına tepki gösteren vatandaş Duygu Özerginer(DHA)

Karşıyaka'da yaşayan Duygu Özerginer (24), bölgede uzun süredir çöp sorunu yaşandığını söyleyerek, "O kadar alıştık ki bakmamaya çalışıyorum. Çöpün direkt karşısındaki apartmanda oturuyorum. Evden çıkınca böyle bir manzara ile karşılaşmak çok kötü oluyor. Diğer kötü yanı ise burası çocuk parkı ve çocuklar yazın hep burada oynuyorlar. Çok fazla çöp kokusu da oluyor. Sadece burası değil, arka mahallelerde de çöpler birikiyor. Akşam çöpleri toplamak için görevliler geliyor ama daha önce birikip etrafa taşan çöplere hiç dokunmuyorlar. Bu durumdan oldukça rahatsız" dedi.

Buca'da oturan Oğuz Kayapınar (DHA)Buca'da oturan Oğuz Kayapınar (DHA)

Buca'da yaşayan Oğuz Kayapınar (50) ise "Yaklaşık 3 aydır çöp sorunu var. Çöpler alınmıyor, alınsa dahi hepsi alınmıyor. Hayvanlar çöpleri parçalıyor. Kötü koku, çöp suları, kötü görüntü yayılıyor. Bu durumdan çok şikayetçiyiz" diye konuştu.

İzmir'de çöpler aylardır toplanmıyor (DHA)İzmir'de çöpler aylardır toplanmıyor (DHA)

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Çiğli'deki tesisin kapatılmasının ardından çöplerin Tire ilçesine taşındığını, bu nedenle çöp trafiğinin 2-3 gün sürdüğünü ve oluşan yığılmayı düzenlemeye çalıştıklarını açıkladı.

