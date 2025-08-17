İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler

CHP'li Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesinin, itirafçıları susturmak için yeni bir yola daha başvurduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT, Emniyet ve Jandarma'nın ortak çalışmasıyla 5 ilde Selahattin Yılmaz'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda iki avukatın da aralarında bulunduğu 13 kişi yakalanmıştı. Suç örgütü operasyonunun arkasından İBB çetesinin "kiralık katil" planı çıktı.
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, hedef ifadeleriyle CHP'li belediyelere yönelik operasyonların merkezinde yer alan Aziz İhsan Aktaş'tı.
İddiaya göre, cezaevinde avukatıyla görüşme yapan İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın "susturulması" talimatını verdi.
Talimat, gözaltına alınan avukat Cem Duman aracılığıyla suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'a iletildi.
KORUMA VERİLDİ
Talimatın, istihbarat birimleri tarafından deşifre edilmesiyle Aktaş'a koruma verildi, adresi değiştirildi. Yapılan iki haftalık takibin ardından plan yaptığı öne sürülen Yılmaz liderliğindeki suç örgütü çökertildi.
Her ifadesinin ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyon yapılan Aktaş'ın mahkemede de susturulmasının amaçlandığı, kritik tanığın böylece yok edilmeye çalışılacağı öne sürüldü. İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesi soruşturmasında belediyeler üzerinden yolsuzluk ve rüşvet ağı deşifre olmaya devam ederken operasyonların başlangıcında, kritik isim olarak işadamı Aziz İhsan Aktaş yer almıştı.
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Aktaş, daha sonra itirafçı olup CHP'li belediyelerdeki tüm rüşvet çarkını deşifre etti. Aktaş'ın 30 Nisan ve 11 Mayıs 2025'te verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından operasyonlar yapıldı.