İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler

Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığını yaptığı İBB'deki vurgun "eko"sisteminin mafyatik ve tehlikeli bir yüzü daha deşifre oldu. İBB çetesi, itirafçıları susturmak için “kiralık katil” tutma planlarına girişti. Hedefteki isim itirafçı Aziz İhsan Aktaş idi. İmamoğlu'nun "Kafa Koparan" lakaplı para kasası Fatih Keleş, Aktaş'ın "susturulması" için avukat Cem Duman aracılığıyla suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'a talimat verdi. Aziz İhsan Aktaş'a suikast planı yapılan operasyonla bozuldu. Aktaş'ın öldürülebileceği ihtimali üzerine güvenlik önlemleri artırıldı. Adresi de değiştirildi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesinin, itirafçıları susturmak için yeni bir yola daha başvurduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT, Emniyet ve Jandarma'nın ortak çalışmasıyla 5 ilde Selahattin Yılmaz'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda iki avukatın da aralarında bulunduğu 13 kişi yakalanmıştı. Suç örgütü operasyonunun arkasından İBB çetesinin "kiralık katil" planı çıktı.



SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, hedef ifadeleriyle CHP'li belediyelere yönelik operasyonların merkezinde yer alan Aziz İhsan Aktaş'tı.

İddiaya göre, cezaevinde avukatıyla görüşme yapan İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın "susturulması" talimatını verdi.

Talimat, gözaltına alınan avukat Cem Duman aracılığıyla suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'a iletildi.


KORUMA VERİLDİ

Talimatın, istihbarat birimleri tarafından deşifre edilmesiyle Aktaş'a koruma verildi, adresi değiştirildi. Yapılan iki haftalık takibin ardından plan yaptığı öne sürülen Yılmaz liderliğindeki suç örgütü çökertildi.

Her ifadesinin ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyon yapılan Aktaş'ın mahkemede de susturulmasının amaçlandığı, kritik tanığın böylece yok edilmeye çalışılacağı öne sürüldü. İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesi soruşturmasında belediyeler üzerinden yolsuzluk ve rüşvet ağı deşifre olmaya devam ederken operasyonların başlangıcında, kritik isim olarak işadamı Aziz İhsan Aktaş yer almıştı.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Aktaş, daha sonra itirafçı olup CHP'li belediyelerdeki tüm rüşvet çarkını deşifre etti. Aktaş'ın 30 Nisan ve 11 Mayıs 2025'te verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından operasyonlar yapıldı.


ŞAFAK OPERASYONU

İBB ve CHP'li belediyelere yönelik rüşvet-yolsuzluk operasyonları sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT, Emniyet ve Jandarma'yla birlikte Ankara-İstanbul hattında Selahattin Yılmaz elebaşlığındaki suç örgütüne yönelik cuma sabahı şafak operasyonu düzenledi.



Selahattin Yılmaz, oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da yapılan operasyonda 3 ruhsatsız, 3 ruhsatlı 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek, 12 kartuş ele geçirildi.




CEZAEVİNDEN TALİMAT VERDİ

Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre, İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, avukatıyla cezaevinde görüştü.

Görüşmede, hemşerisi olan ve daha önce ona yardımcı olduğunu iddia ettiği Selahattin Yılmaz'a iletilmek üzere "Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun" mesajını verdi. Keleş'in avukatı da Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek durumu anlattı.

Avukat Cem Duman, daha sonra Selahattin Yılmaz ile toplantı yaparak, Keleş'in notunu iletti.


AMAÇ YENİ İTİRAFLARI ÖNLEMEK

Soruşturma dosyasına göre, Selahattin Yılmaz'a gelen talimatla, Aziz İhsan Aktaş'ın susturulmasının amaçlandığı, özellikle önümüzdeki günlerde yapılacak yargılamalarda mahkemede Aktaş'ın konuşmasının engellemesinin hedeflendiği öne sürüldü. Kritik tanığın susturulmasıyla diğer tanıkların da etkilenmesinin sağlanarak yeni itirafçıların önüne geçilmesinin hedeflendiği soruşturmadaki raporlara girdi.



ÖRGÜT ÜYELERİNE SUİKAST SORGUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla gözaltına alınan Yılmaz liderliğindeki suç örgütü üyelerine "Aziz İhsan Aktaş'a suikast planı" ile ilgili sorular yöneltildiği bildirildi.

Aktaş'ın öldürülebileceği ihtimali üzerine güvenlik önlemleri artırıldı. Koruma verilen Aktaş'ın, adresi de değiştirildi.

Bu arada uzun zamandır Emniyet ve İstihbarat'ın takibindeki suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'ın, kendisine işadamı imajı verdiği, Ankara'da birçok iş insanını örtülü olarak tehdit edip haraç kesmeye çalıştığı da soruşturma dosyasında yer aldı.



İBB ÇETESİNİN HEDEFİNDE

CHP'li belediyelerde dönen kirli işleri ifşa eden Aziz İhsan Aktaş, belediyelere yönelik soruşturmalardaki en kritik isim oldu. Aktaş'ın adı 13 Ocak 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü" soruşturmasıyla gündeme geldi. Aktaş'a suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak suçları yöneltildi. Şirketlerine el konuldu, mal varlıklarına tedbir konuldu. Nisan ve Mayıs 2025'te etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Aktaş'ın verdiği ifadelerle, Beşiktaş, Avcılar, Beyoğlu, Seyhan, Ceyhan belediyeleri ile İBB iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde yapılan usulsüzlükler deşifre oldu.

