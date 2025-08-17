MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu
İstanbul'da hafta sonu şiddetli rüzgar etkili olurken, kent genelinde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Özellikle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü Akdeniz'de yağış bekleniyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklıklar artacak mı? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 17.08.2025 09:53