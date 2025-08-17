Kadraj Galeri Kadraj İkon MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu

MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu

İstanbul'da hafta sonu şiddetli rüzgar etkili olurken, kent genelinde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Özellikle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü Akdeniz'de yağış bekleniyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklıklar artacak mı? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 09:53
MGM’den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ağustos Pazar günü için yayımladığı hava tahminine göre, Marmara Bölgesi ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Pazar günü Marmara'nın birçok ilinde gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen rüzgarın etkili olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

MGM’den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu

İstanbul'daki Fırtına Ne Zaman Sona Erecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabileceğini belirtti.

MGM’den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu

Pazar Günü Rüzgar Etkisini Kaybedecek

Çelik, Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgarın pazar günü etkisini yitireceğini söyledi.

MGM’den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Açıklamaya göre yurdun büyük bölümünde güneşli ve açık bir hava etkili olacak. Ancak Marmara ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün bekleniyor

MGM’den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu

Akdeniz'de Yerel Sağanak Beklentisi

Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği bildirildi.