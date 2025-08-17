MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ağustos Pazar günü için yayımladığı hava tahminine göre, Marmara Bölgesi ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Pazar günü Marmara'nın birçok ilinde gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen rüzgarın etkili olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.