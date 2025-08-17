PODCAST CANLI YAYIN

İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!

İBB’dek yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni bir skandal açığa çıkıyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda tutuklu Ekrem İmamoğlu ve CHP trollerini finanse ettiği belirlenen firari Emrah Bağdatlı’nın şirketi Karpuz Danışmanlık 360 milyon TL’lik para trafiği BDDK raporunda ortaya çıktı.

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda, İmamoğlu ve CHP trollerini fonladığı tespit edilen firari Emrah Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Danışmanlık isimli paravan şirketin 360 milyon TL'ye yakın şüpheli hesap hareketi BDDK raporuyla tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre raporda, Karpuz Danışmanlık ile örgütün bir diğer para kasası Hüseyin Köksal'ın tekstil firması arasında 312 milyon TL para akışı belirlenirken Kültür AŞ ve Medya AŞ'den ihale alan firmalarla ise 40 milyon TL'lik hesap hareketi belirlendi. Bağdatlı'nın, örgütün sosyal medya yapılanması bu şirket üzerinden fonladığı öngörülüyor.

Eski İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)Eski İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

BAĞDATLI ÜZERİNDEN FONLANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamındaki son operasyonda, yapılanmanın sosyal medya ayağını oluşturan 9 kişilik ana troll ağını yönettiği gerekçesiyle Utku Doğruyol ve Mahir Gün göz altına alınmıştı.

Soruşturmada, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün devamlılığı için sosyal medya üzerinden yasa dışı faaliyetlerde bulundukları belirlenen troll ağına para akışının, Kültür AŞ ve Medya AŞ'den yüz milyonlarca TL aktarılan örgütün para kasası firari Emrah Bağdatlı'nın paravan şirketleri üzerinden yapıldığı belirlendi.

Firari Emrah Bağdatlı (Takvim Foto Arşiv)Firari Emrah Bağdatlı (Takvim Foto Arşiv)

KARPUZ DANIŞMANLIK'TA 360 MİLYONLUK ŞÜPHELİ HESAP HAREKETİ

Bağdatlı'nın, trolleri fonlamak için satın aldığı şirketlerden biri olan Karpuz Danışmanlık isimli şirketin hesaplarında 360 milyon TL hacme sahip şüpheli para hareketi tespit edildi.

PAravan şirketle yolsuzluk (Takvim Foto Arşiv)PAravan şirketle yolsuzluk (Takvim Foto Arşiv)

Suç örgütünün vurgun karargahlarından olan Kültür AŞ ve Medya AŞ öbeğindeki İBB ile iş yapan şirketlerle ve örgütün diğer para kasası Hüseyin Köksal'a ait Karsal Örme isimli şirketle toplam 360 milyon tl şüpheli hesap hareketi saptandı.

BDDK raporunda şu tespitler yer aldı: "Karpuz Danışmanlık firmasına; Creative Öbeğindeki Comeon'dan 24 milyon TL, Pink Team'dan 9 milyon TL, Baraka Yapımcılık'tan 2.2 milyon TL, Adgreat'tan 1.5 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

Firmanın Karteks'e 8 milyon milyon TL çek ödemesi yaptığı belirlenirken, Karteks'ten Hüseyin Köksal'a ait Karsal Ödeme'ye 222 milyon TL gönderildiği, 90 milyon TL geldiği belirlendi."

