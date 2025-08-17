İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda, İmamoğlu ve CHP trollerini fonladığı tespit edilen firari Emrah Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Danışmanlık isimli paravan şirketin 360 milyon TL'ye yakın şüpheli hesap hareketi BDDK raporuyla tespit edildi.
Sabah'ın haberine göre raporda, Karpuz Danışmanlık ile örgütün bir diğer para kasası Hüseyin Köksal'ın tekstil firması arasında 312 milyon TL para akışı belirlenirken Kültür AŞ ve Medya AŞ'den ihale alan firmalarla ise 40 milyon TL'lik hesap hareketi belirlendi. Bağdatlı'nın, örgütün sosyal medya yapılanması bu şirket üzerinden fonladığı öngörülüyor.
BAĞDATLI ÜZERİNDEN FONLANDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamındaki son operasyonda, yapılanmanın sosyal medya ayağını oluşturan 9 kişilik ana troll ağını yönettiği gerekçesiyle Utku Doğruyol ve Mahir Gün göz altına alınmıştı.
Soruşturmada, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün devamlılığı için sosyal medya üzerinden yasa dışı faaliyetlerde bulundukları belirlenen troll ağına para akışının, Kültür AŞ ve Medya AŞ'den yüz milyonlarca TL aktarılan örgütün para kasası firari Emrah Bağdatlı'nın paravan şirketleri üzerinden yapıldığı belirlendi.
KARPUZ DANIŞMANLIK'TA 360 MİLYONLUK ŞÜPHELİ HESAP HAREKETİ
Bağdatlı'nın, trolleri fonlamak için satın aldığı şirketlerden biri olan Karpuz Danışmanlık isimli şirketin hesaplarında 360 milyon TL hacme sahip şüpheli para hareketi tespit edildi.