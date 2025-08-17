İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!

PAravan şirketle yolsuzluk (Takvim Foto Arşiv)

Suç örgütünün vurgun karargahlarından olan Kültür AŞ ve Medya AŞ öbeğindeki İBB ile iş yapan şirketlerle ve örgütün diğer para kasası Hüseyin Köksal'a ait Karsal Örme isimli şirketle toplam 360 milyon tl şüpheli hesap hareketi saptandı.

BDDK raporunda şu tespitler yer aldı: "Karpuz Danışmanlık firmasına; Creative Öbeğindeki Comeon'dan 24 milyon TL, Pink Team'dan 9 milyon TL, Baraka Yapımcılık'tan 2.2 milyon TL, Adgreat'tan 1.5 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

Firmanın Karteks'e 8 milyon milyon TL çek ödemesi yaptığı belirlenirken, Karteks'ten Hüseyin Köksal'a ait Karsal Ödeme'ye 222 milyon TL gönderildiği, 90 milyon TL geldiği belirlendi."