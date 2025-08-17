Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/344 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara vebilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/344 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Kestel İlçe, SERME Mahalle/Köy, Saz Mevkii, 112 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz; Bursa ili, Kestel İlçesi,Serme Mahallesi, Saz Mevkii,hudutlarında 112 ada 9 parsel numaralı 10.011,32 m² yüz ölçümlü,Tarla vasıflıdır.Taşınmaz mahalle merkezine yaklaşık 1 km mesafede, merkezin kuzeybatısında konumlanmıştır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Bölgede ana geçim kaynağı tarım faaliyetleri ile sağlanmakta olup yakın çevresindemeyve bahçeleri ve çeşitli tarım arazileri bulunmaktadır. Ulaşım imkanları iyidir.• Düz bir arazi yapısına sahip olupkırık köşeli dirtdörtgene benzer geometrik formdadır. • Parsel üzerinde armut ağacları bulunmaktadır. • Çevresi herhangi bir yapı elemanı (tel çit, duvar vs.) ile çevrili değildir.• Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım Serme mahallesi merkezine kadar sağlanmakta, sonrası için özel arazi araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. • Taşınmazın konum tespiti Kestel Belediyesinden temin edilen imar paftası ve TKGM parsel sorgu ile yapılmıştır. İmar sistemine ve TKGM parsel sorgu sistemine göre konu taşınmazın yeri konumu doğrudur. • Tapu kayıtlarında vasfıtarlaiken üzerinde armut ağaçları bulunmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Biriminden edinilen bilgiye göre; taşınmazın konumlu olduğu parsel 1/5.000 Ölçekli nazım imar planı kapsamında tarım alanında yer almaktadır.• Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Mevcut kullanım durumu: Armut bahçesi• Mücavir Alan sınırları içinde yer almaktadır Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına eklibilirkişi raporunda açıklanmıştır. Adresi : Serme Mahallesi, Saz Mevkii, 112 Ada 9Parsel Kestel / BURSA Yüzölçümü : 10.011,32 m2 İmar Durumu:Kestel Belediye sınırlarında olup imar planı dışındadır.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

