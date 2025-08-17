Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?

Yaşı doldurana toplu ödeme (AA)
Ödenecek tutarda güncelleme söz konusu mu?
Evet güncelleme oluyor. Başvuru tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile hesap yapılıyor.
Ölen kişilerin yakınları da alabiliyor mu?
Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor. Bu şartlar sağlanmadığı için ölüm aylığı alamayan hak sahipleri, başvuru yapıp prim tutarlarını toplu olarak iade alabiliyor. Örneğin; Bağ- Kur'lu bir kişi öldüğünde 1500 prim günü bulunuyorsa bu kişinin hak sahibi ölüm aylığı alamıyor. Ancak söz konusu 1500 gün için ödenen primleri topluca alabiliyor.
Yeniden sigortalı olunabilir mi? Toptan ödemeyi alan, iade edip primleri yeniden ihya edebilir mi?
Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden sigortalı olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı, tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya ediliyor.
FAZLA ÖDEMELERE İMKAN VAR
Asgari ücretin 7.5 katını aşan kazançlar emekli aylığı hesabında dikkate alınmıyor. Burada tavanı aşan kısım için iade istenebiliyor. Birden fazla iş yerinde çalışan kişilerin ödedikleri primler tavanı aşarsa, fazla ödenen tutar talep edilebiliyor. Prim iadesinden, birden fazla işverene bağlı olarak çalışan emekli işçiler de yararlanıyor. Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için işçi payı olarak yüzde 7.5 oranında prim kesiliyor. Bu nedenle tavanı aşan kazancın yüzde 7.5'i oranında ödeme yapılıyor.
PRİM İADESİ NASIL YAPILIYOR?
Bunun için SGK'ya yazılı olarak başvurulması şart. SGK, dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay içinde iade işlemini gerçekleştiriyor. Güncelleme uygulanmıyor. Bu nedenle dilekçeyi geç vermemek gerekiyor.