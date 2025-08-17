Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?

Her çalışanın hayali emekli olmak. Ancak bazı kişiler emeklilik için gereken süre kadar çalışamıyor.



Geçmişte kısa bir dönem sigortalı olup bir daha çalışmayan ya da iş kurup sonra onu kapatan pek çok kişi bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere prim iadesi imkanı sunuyor. Hatta vefat edenlerin yakınları da bu imkandan yararlanabiliyor.



Yaşı doldurana toplu ödeme (AA)



İşte tüm detaylarıyla prim iadesi...

Hangi şartlar aranıyor?

SSK ve Bağ-Kur'luların prim iadesi alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. Ayrıca emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı (kadınlar için 58, erkekler için 60) tamamlamış olmaları da şart.