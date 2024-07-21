Yazılımda yerli ve milli atak

Tüm dünyayı kasıp kavuran teknolojik çöküşün basit bir güncellemeden mi kaynaklandığı yoksa başka bir planın tatbikatı mı olduğu soruları henüz yanıtlanamazken, Türkiye hızla harekete geçerek yazılım sektörünü yerlileştirme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yazılım ve siber güvenlik alanındaki yerli ürün ve üreticiler destekleneceği gibi, çeşitli Ar-Ge çalışmaları ile güvenlik açıklarının tespiti, saldırıları önleme ve siber tehditlere karşı direnci artırmaya yönelik çözümler uygulamaya alınacak.

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