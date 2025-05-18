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Çin ile Türkiye arasında havacılıkta yeni dönem! 15 yıl sonra bir ilk!

Türkiye ile Çin arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkının 21 frekanstan 49’a çıkarıldı. Türk hava yolu şirketlerine Chengdu, Xi’an ve Urumçi şehirlerine uçuş başlatma hakkının da alındığını da belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haftalık 14 frekans olan kargo hakkının da 28 frekansa çıkacağını belirtti.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 12:58 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 12:58
Çin ile Türkiye arasında havacılıkta yeni dönem! 15 yıl sonra bir ilk!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Mayıs 2025 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) arasında Mutabakat Zaptı imzalandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)

Bakan Uraloğlu, Pekin'de gerçekleştirilen müzakerelerin Türk sivil havacılığının Asya'da tarihi bir diplomatik ve sektörel başarıya imza atmasıyla sonuçlandığını ifade etti.

ÇİN İLE HAVACILIKTA YENİ DÖNEM (Takvim.com.tr)ÇİN İLE HAVACILIKTA YENİ DÖNEM (Takvim.com.tr)

HAFTALIK YOLCU SEFERİ HAKKI 21'DEN 49 FREKANSA ÇIKTI
Bakan Uraloğlu, Çin ile imzalanan anlaşmanın yaklaşık 15 yıl aradan sonra sefer haklarında yapılan ilk artırım olduğuna dikkati çekerek "İki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkını 21 frekanstan 49 frekansa çıkardık. Çin gibi küresel öneme sahip bir pazarda, Türk sivil havacılığı yeni bir çağ başlatıyor." açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca, Türk hava yolu şirketlerine Chengdu, Xi'an ve Urumçi şehirlerine uçuş başlatma hakkının da alındığını belirtti.

ÇİN İLE HAVACILIKTA YENİ DÖNEM (Takvim.com.tr)ÇİN İLE HAVACILIKTA YENİ DÖNEM (Takvim.com.tr)

KARGO ALANINDA ÇİFTE KAZANIM
Bakan Uraloğlu, yolcu taşımacılığına ek olarak hava kargo taşımacılığında Çinli taşıyıcıların seferlere başlamasının ardından haftalık 14 frekans olan kargo hakkının da 28 frekansa çıkacağını ifade ederek "Bu artış, Türk hava taşımacılığının lojistik gücünü Asya-Pasifik coğrafyasında görünür ve sürdürülebilir kılacak. Kargo ve yolcu kapasitesindeki bu artış, İstanbul Havalimanı'nı Doğu ile Batı arasında kilit bir küresel aktarma ve lojistik üssü haline getirecek." açıklamasında bulundu.

ÇİN İLE HAVACILIKTA YENİ DÖNEM (Takvim.com.tr)ÇİN İLE HAVACILIKTA YENİ DÖNEM (Takvim.com.tr)

ASYA-PASİFİK'TE STRATEJİK YÜKSELİŞ
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin son dönemde Tayland, Hong Kong ve Avustralya ile imzaladığı mutabakat zaptlarını hatırlatarak "Şimdi sırada Endonezya ve Singapur var. Türk taşıyıcıları, sadece uçuş yapmıyor; kıtalar arası bağ kuruyor. Asya-Pasifik bölgesinde rekabeti şekillendiren aktör haline geliyoruz." dedi.

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