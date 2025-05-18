Çin ile Türkiye arasında havacılıkta yeni dönem! 15 yıl sonra bir ilk!

ÇİN İLE HAVACILIKTA YENİ DÖNEM (Takvim.com.tr)

KARGO ALANINDA ÇİFTE KAZANIM

Bakan Uraloğlu, yolcu taşımacılığına ek olarak hava kargo taşımacılığında Çinli taşıyıcıların seferlere başlamasının ardından haftalık 14 frekans olan kargo hakkının da 28 frekansa çıkacağını ifade ederek "Bu artış, Türk hava taşımacılığının lojistik gücünü Asya-Pasifik coğrafyasında görünür ve sürdürülebilir kılacak. Kargo ve yolcu kapasitesindeki bu artış, İstanbul Havalimanı'nı Doğu ile Batı arasında kilit bir küresel aktarma ve lojistik üssü haline getirecek." açıklamasında bulundu.