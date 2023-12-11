Sigorta yoksa tazminat var: Sigorta primleri yatırılmayan çalışan kıdem talep edebilir mi? Haklı fesih ile geçerli fesih arasındaki fark nedir?





EĞER İŞYERİNDE UYUNURSA

Haklı fesih ile geçerli fesih arasındaki fark nedir?

Görev başında uyumak hangi kapsamda değerlendiriliyor? Haklı nedenle fesih yönünden bir aylık süre iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte işlemeye başlıyor. Geçerli nedenle fesihte ise bu süre sözleşme iptal bildiriminin yapıldığı anda işliyor.

Geçerli nedenle fesih yapıldığında çalışan henüz işi sonlanmadan işe iade davası açabiliyor. Çalışanın işyerinde uyuması, iş güvenliğini tehlikeye sokan herhangi bir duruma yol açmasa da geçerli nedenle fesih sebebi olabiliyor. Ancak iş güvenliğini tehlikeye sokan bir duruma yol açarsa (güvenlik görevlisi olması gibi) haklı nedenle fesih sebebi sayılıyor. Geçerli nedenle fesihte işe iade davası açma hakkı bulunduğu gibi; ihbar ve kıdem tazminatı ödeniyor.