Beykoz'da CHP kavgası! Şikayeti yol arkadaşları yaptı Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

CHP'li Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler'in "İhaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından tutuklanmasının ardından ilçede her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

CHP'lilerin birbirine düştüğü ilçede son olarak CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP'li Özlem Vural Gürzel seçildi. (Takvim.com.tr)



CHP'LİLER ŞİKAYET ETTİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.