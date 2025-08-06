Son Dakika
İstanbul'da "su" alarmı! İşte barajların son durumu Beykoz'da CHP kavgası! Şikayeti yol arkadaşları yaptı Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
PODCAST CANLI YAYIN

Beykoz'da CHP kavgası! Şikayeti yol arkadaşları yaptı Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

CHP'li Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluktan tutuklanması sonrası partililer birbirine düştü. İlçede son olarak CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şikayeti yapanların ise CHP'li Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beykoz'da CHP kavgası! Şikayeti yol arkadaşları yaptı Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

CHP'li Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler'in "İhaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından tutuklanmasının ardından ilçede her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
CHP'lilerin birbirine düştüğü ilçede son olarak CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP'li Özlem Vural Gürzel seçildi. (Takvim.com.tr)CHP'li Özlem Vural Gürzel seçildi. (Takvim.com.tr)

CHP'LİLER ŞİKAYET ETTİ
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmaya konu olan sosyal medya paylaşımlardan biri (Takvim.com.tr)Soruşturmaya konu olan sosyal medya paylaşımlardan biri (Takvim.com.tr)

NE YAŞANDI?
İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde "Beykoz Belediyesi Gerçekleri" isimli X hesabında, Belediye Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, belediyenin imkanlarını kullanılarak ailesinin asfalt kırım döküm işlerinin çözüldüğü iddiası "yolsuzluk" nitelemesiyle paylaşıldı. Yapılan araştırmada, söz konusu işleme dair ticari faaliyetin faturalı şekilde yürütüldüğü iddia edildi.

CHP'li Korkmaz'ın çektiği iddia edilen fotoğraflar (Takvim.com.tr)CHP'li Korkmaz'ın çektiği iddia edilen fotoğraflar (Takvim.com.tr)

FOTOĞRAFLARI CHP'Lİ KORKMAZ ÇEKTİ
Paylaşımda, bir benzin istasyonu yakınında asfalt döküm işine ait ağır vasıta fotoğraflarıyla Özçelik'in isminin gerçeğe aykırı biçimde kullanıldığı belirtildi. Bu fotoğrafların CHP'li Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz tarafından çekildiği, çekim anının benzin istasyonunun kamera kayıtlarına yansıdığı ve kayıtların, Özçelik'in Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet kapsamında dosyaya sunulduğu bildirildi.

Beykoz Belediyesinde şok eden karar! Zabıta merkezi içki satış noktası olduBeykoz Belediyesinde şok eden karar! Zabıta merkezi içki satış noktası oldu
Beykoz Belediyesi'nde şok eden karar! Zabıta merkezi içki satış noktası oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu
Sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar! TAKVİM Ünlü doktor Volkan Uçak'ın ifadesine ulaştı
Borsa İstanbul
Tel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdi
Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı! Fırtınaya dikkat! 6 ila 8 kuvvetinde...
EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Okan Buruk bizzat isim vermişti
Trump’tan sapkın translara 2028 Olimpiyatları engeli: Erkekler kadınların ödüllerini çalamayacak
Emekliye para iadesi gündemde! En az 30 bin TL avantaj
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
Elektronik imza sahteciliğinde flaş gelişme | 57 ismin olduğu liste ortaya çıktı
İş insanı Halit Yukay'a ne oldu? Teknesi parçalanmış halde bulundu | Limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz"
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu
Elektronik imza sahteciliğinde iddianame ortaya çıktı! 270 e-imza üretildi: Çete lideri Ziya Kadiroğlu'nun sicili kabarık çıktı
Galatasaray geleceğe yatırım niteliğinde bir orta saha arayışında! Sarı-Kırmızılılar transferde kurallı oynuyor
ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!