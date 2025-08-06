Tel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdi

Yair Netanyahu, İHA

KRİZİ KÜÇÜK NETANYAHU ATEŞLEDİ

İsrail basınının bildirdiğine göre Zamir ve Netanyahu ilk olarak, başbakanın hükümette hiçbir görevi olmayan oğlu Yair Netanyahu'nun X'te yaptığı bir paylaşım sonucunda tartıştı.

Genç Netanyahu, Zamir'e sert çıktı ve onun "70'lerde Orta Amerika'da bir muz cumhuriyetine yakışır bir isyan ve askeri darbe girişiminin" arkasında olduğunu öne sürdü. Zamir, Kan kamu yayıncısına göre toplantıda bu suçlamaya itiraz ederek "Bu nasıl görünüyor? Neden bana saldırıyorsunuz? Savaşın ortasında neden bana karşı konuşuyorsunuz?" dedi.