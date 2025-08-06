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Tel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdi

İsrail'de Gazze'nin tamamen işgali planı ordu ile hükümeti karşı karşıya getirdi. IDF Genelkurmay Başkanı Zamir, Netanyahu’ya “İşgal rehine hayatlarını tehlikeye atar, orduyu yıpratır” diyerek rest çekti. Krizi, Netanyahu’nun oğlunun sosyal medya paylaşımı alevlendirirken Zamir ve Netanyahu birbirine girdi.

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Tel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Gazze konusunda birbirine girdi. İsrail basınına göre Netanyahu ve Zamir, hükümetin Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı konusunda fikir ayrılığına düştü.

Gazze'de işgal, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmGazze'de işgal, Fotoğraf The Times of Israel'den alınm

NETANYAHU VE GENELKURMAY BAŞKANI BİRBİRİNE GİRDİ

Zamir'in Gazze'yi tamamen işgal etme kararının İsrail Savunma Kuvvetleri için bir "tuzak" teşkil ettiğini savunduğu bildirildi.

Yair Netanyahu, İHAYair Netanyahu, İHA

KRİZİ KÜÇÜK NETANYAHU ATEŞLEDİ

İsrail basınının bildirdiğine göre Zamir ve Netanyahu ilk olarak, başbakanın hükümette hiçbir görevi olmayan oğlu Yair Netanyahu'nun X'te yaptığı bir paylaşım sonucunda tartıştı.

Genç Netanyahu, Zamir'e sert çıktı ve onun "70'lerde Orta Amerika'da bir muz cumhuriyetine yakışır bir isyan ve askeri darbe girişiminin" arkasında olduğunu öne sürdü. Zamir, Kan kamu yayıncısına göre toplantıda bu suçlamaya itiraz ederek "Bu nasıl görünüyor? Neden bana saldırıyorsunuz? Savaşın ortasında neden bana karşı konuşuyorsunuz?" dedi.

Zamir, DHAZamir, DHA

"İSTİFAYLA TEHDİT ETME"

Netanyahu'nun şu şekilde yanıt verdiği bildirildi:

Medya üzerinden istifa etmekle tehdit etme. Her seferinde planlarını kabul etmezsek istifa edeceğini söylemeni kabul edemem. Oğlum 33 yaşında, artık yetişkin bir adam.

BU İLK KAVGA DEĞİL

Zamir, kabineyle defalarca çatıştı ve Başbakanlık Ofisi'ndeki kaynaklar, eğer Gazze'yi işgal planına karşı çıkıyorsa istifa edebileceğini öne sürdü.

IDF komutanının ayrıca salı günkü görüşmelerde tam işgalin Gazze'deki terör grupları tarafından tutulan 50 rehinenin hayatını tehlikeye atacağını, bunlardan en az 20'sinin hayatta olduğu düşünülmekte olduğunu ve ordunun daha da yorulmasına neden olacağını söylediği bildirildi.

Bu, İsrail'de kabine ile IDF arasındaki ilk kriz değil. Tartışmanın, işgal planını onaylamak için kabine oylaması öncesinde, sınırlı sayıda bakanın katıldığı üç saatlik bir toplantı sırasında gerçekleştiği bildirildi. Netanyahu'nun, son haftalarda Hamas ile müzakerelerin çıkmaza girmesiyle, aşırı sağ koalisyon ortaklarının uzun süredir talep ettiği işgali gerçekleştirmeye karar verdiği bildirildi.

"GAZZE'NİN İŞGALİ TUZAK"

Kamu yayıncısı Kan'a göre Zamir, Netanyahu'ya "Gazze'de bir tuzak yaratacaksınız" dedi. Kanal 12 ise Zamir'in "İşgal rehinelerin hayatını ciddi şekilde tehlikeye atacak ve ordunun yıpranmasına yol açacak." şeklinde konuştuğunu belirtti. Zamir'in Gazze'de kademeli işgal önerdiği belirtiliyor.

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