Tel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Gazze konusunda birbirine girdi. İsrail basınına göre Netanyahu ve Zamir, hükümetin Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı konusunda fikir ayrılığına düştü.
NETANYAHU VE GENELKURMAY BAŞKANI BİRBİRİNE GİRDİ
Zamir'in Gazze'yi tamamen işgal etme kararının İsrail Savunma Kuvvetleri için bir "tuzak" teşkil ettiğini savunduğu bildirildi.
KRİZİ KÜÇÜK NETANYAHU ATEŞLEDİ
İsrail basınının bildirdiğine göre Zamir ve Netanyahu ilk olarak, başbakanın hükümette hiçbir görevi olmayan oğlu Yair Netanyahu'nun X'te yaptığı bir paylaşım sonucunda tartıştı.
Genç Netanyahu, Zamir'e sert çıktı ve onun "70'lerde Orta Amerika'da bir muz cumhuriyetine yakışır bir isyan ve askeri darbe girişiminin" arkasında olduğunu öne sürdü. Zamir, Kan kamu yayıncısına göre toplantıda bu suçlamaya itiraz ederek "Bu nasıl görünüyor? Neden bana saldırıyorsunuz? Savaşın ortasında neden bana karşı konuşuyorsunuz?" dedi.