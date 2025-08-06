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Bartın'daki orman yangını kontrol altında! Ekiplerin alevlerle mücadelesine köy halkı da destek verdi

Bartın'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Köy halkı da tankerlerle su desteği verdi.

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Bartın'daki orman yangını kontrol altında! Ekiplerin alevlerle mücadelesine köy halkı da destek verdi

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Kayadibiçavuş köyü Asarlık mevkisinde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı.

Bartın'da orman yangını

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bartın ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.


Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)

ALEVLER KONTROL ALTINDA
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)

KÖY HALKI DESTEK VERİYoR
Bu arada köy halkı da tankerlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi. Ayrıca köy sakinlerinin yangının evlerine ulaşma riskine karşı bahçelerini ve çimenlik alanları suladıkları görüldü.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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