EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...
Evde çalışanların haklarını gözetmek, sigorta yükümlülüğünü yerine getirmek artık yasal bir zorunluluk. Hem işçi hem işveren açısından güvence sağlayan bu düzenlemelere uyulmaması durumunda ciddi maddi cezalar gündeme geliyor. Eviniz artık bir iş yeri ve siz de o iş yerinin patronusunuz. Hakları koruyarak, sorumlulukları yerine getirmek ise tüm tarafların faydasına olacaktır. Peki kimler ev çalışanı sayılıyor? 10 günden az çalışanlar nasıl sigortalanıyor? İşte merak edilen tüm soruların cevabı!
Giriş Tarihi: 06.08.2025 08:12