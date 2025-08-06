Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...

EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...

Evde çalışanların haklarını gözetmek, sigorta yükümlülüğünü yerine getirmek artık yasal bir zorunluluk. Hem işçi hem işveren açısından güvence sağlayan bu düzenlemelere uyulmaması durumunda ciddi maddi cezalar gündeme geliyor. Eviniz artık bir iş yeri ve siz de o iş yerinin patronusunuz. Hakları koruyarak, sorumlulukları yerine getirmek ise tüm tarafların faydasına olacaktır. Peki kimler ev çalışanı sayılıyor? 10 günden az çalışanlar nasıl sigortalanıyor? İşte merak edilen tüm soruların cevabı!

Giriş Tarihi: 06.08.2025 08:12
EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...

Günümüzde evlerde temizlikten çocuk bakımına, hasta bakıcılığından bahçıvanlığa kadar pek çok alanda destek almak kaçınılmaz hale geldi. Çalışan anne babaların yoğun hayat temposu, yaşlı ve hasta bakımı, geniş bahçeli evlerin bakımı gibi ihtiyaçlar ev işlerinde çalışanların sayısını artırıyor. Ancak, evde çalıştırılan bu kişilerin artık sadece "yardımcı" değil, iş hukuku açısından tam anlamıyla "çalışan" kabul edildiğini bilmek gerekiyor. Bu nedenle işveren olan ev sahiplerinin, çalışanlarının haklarını gözetmesi, sigorta yükümlülüklerini yerine getirmesi önem kazandı.

EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...

Evde Çalışan Kimdir? İşveren Kimdir?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, ev işlerinde çalışanlar, haftalık veya aylık çalışma sürelerine göre iki gruba ayrılıyor. Ayda 10 günden az çalışanlar ile 10 günden fazla çalışanlar… Her iki gruba uygulanan sigorta ve haklar farklılık gösteriyor. Örneğin, haftada sadece bir kez temizlik yapan bir gündelikçi "10 günden az çalışan" statüsünde olurken, haftanın birçok günü çocuk bakımı yapan kişi "10 günden fazla çalışan" kategorisine giriyor.

EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...

10 Günden Az Çalışanların Sigortası Nasıl Yapılır?

10 günden az çalışanlar için günlük prim oranı, günlük kazanç alt sınırının %2'si olarak belirleniyor. 2025 yılı için bu tutar günlük 17,34 TL'ye denk geliyor. Yani haftada bir gün hizmet veren bir yardımcı için aylık sigorta primi sadece 69,36 TL.

EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...

Bu primin en önemli faydası ise iş kazası ya da meslek hastalığı durumunda iş göremezlik ödeneği alma hakkı tanımasıdır. Böylece evde çalışan kişi, iş sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı korunmuş olur.

EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...

10 Günden Fazla Çalışanlarda Durum Ne?

Evde çalışan kişi ayda 10 gün veya daha fazla görev yapıyorsa, asgari ücretin altında bir ücret belirlemek mümkün değil. Ayrıca, ev işçilerinden damga vergisi ve gelir vergisi alınmıyor, bu yüzden prim oranı düşük gibi görünse de işveren olarak günlük yüzde 32,5 oranında prim ödemek zorundasınız.