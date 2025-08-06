EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...

Evde Çalışan Kimdir? İşveren Kimdir?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, ev işlerinde çalışanlar, haftalık veya aylık çalışma sürelerine göre iki gruba ayrılıyor. Ayda 10 günden az çalışanlar ile 10 günden fazla çalışanlar… Her iki gruba uygulanan sigorta ve haklar farklılık gösteriyor. Örneğin, haftada sadece bir kez temizlik yapan bir gündelikçi "10 günden az çalışan" statüsünde olurken, haftanın birçok günü çocuk bakımı yapan kişi "10 günden fazla çalışan" kategorisine giriyor.