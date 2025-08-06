ABD dergisi “Türkiye’de yerli milli dönüşümün öncüsü” dedi: KAAN F-35 ile rekabet ediyor

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TÜRKİYE'DE YERLİ MİLLİ DÖNÜŞÜM

Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği ilk beşinci nesil gizli savaş uçağı KAAN'ın büyük bir dönüşümün parçası olduğuna vurgu yapan Newsweek, "Türkiye artık uzun süredir ABD, Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya, Avrupa güçleri ve Çin'in hakim olduğu alanda bir güç kazanıyor." ifadelerini kullandı.

ENDONEZYA'YA 48 KAAN

Temmuz ayında Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) devam ederken 48 KAAN uçağının Endonezya'ya satışı için imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN için Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.