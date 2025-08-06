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ABD dergisi “Türkiye’de yerli milli dönüşümün öncüsü” dedi: KAAN F-35 ile rekabet ediyor

Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN, ABD’li Newsweek dergisine manşet oldu. Endonezya’ya yapılan 48 uçaklık satış anlaşmasına dikkat çeken dergi, KAAN’ın F-35 satışlarına ciddi rakip olabileceğini yazdı. KAAN’ın Türkiye’de yerli ve milli dönüşümün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Newsweek, “NATO müttefikinin jet savaş uçağı ABD F-35 satışlarıyla rekabet ediyor” başlığını kullandı.

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ABD dergisi “Türkiye’de yerli milli dönüşümün öncüsü” dedi: KAAN F-35 ile rekabet ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN, Batı basınında gündemden düşmüyor.

KAAN, Takvim Fotoğraf ArşiviKAAN, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD DERGİSİ "KAAN F-35 İLE REKABET EDİYOR" DEDİ

ABD merkezli Newsweek dergisi "NATO müttefikinin jet savaş uçağı ABD F-35 satışlarıyla rekabet ediyor" başlıklı bir haber yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Takvim Fotoğraf ArşiviBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

Türkiye'nin KAAN için teklifinin diğer ülkelerden daha iyi olduğunu belirten Newsweek, geçtiğimiz haftalarda Endonezya ile imzalanan 48 uçaklık ihracat anlaşmasını hatırlattı ve KAAN'ın F-35 satışlarıyla rekabet edebileceğini yazdı.

KAAN, Takvim Fotoğraf ArşiviKAAN, Takvim Fotoğraf Arşivi

TÜRKİYE'DE YERLİ MİLLİ DÖNÜŞÜM

Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği ilk beşinci nesil gizli savaş uçağı KAAN'ın büyük bir dönüşümün parçası olduğuna vurgu yapan Newsweek, "Türkiye artık uzun süredir ABD, Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya, Avrupa güçleri ve Çin'in hakim olduğu alanda bir güç kazanıyor." ifadelerini kullandı.

48 adet KAANın Endonezyaya satışı için imzalar atıldı!48 adet KAANın Endonezyaya satışı için imzalar atıldı!

ENDONEZYA'YA 48 KAAN

Temmuz ayında Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) devam ederken 48 KAAN uçağının Endonezya'ya satışı için imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN için Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.

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