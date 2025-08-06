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Trump’tan sapkın translara 2028 Olimpiyatları engeli: Erkekler kadınların ödüllerini çalamayacak

ABD sapkın transların 2028 Olimpiyatları'na katılmasını engellemek için harekete geçti. Bundan sonra trans sporcuların katılımını önlemek amacıyla "güçlü testler" yapılacağını bildiren ABD Başkanı Trump "ABD, 2028 Olimpiyatları'nda erkeklerin kadınların ödüllerini çalmasına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

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Trump’tan sapkın translara 2028 Olimpiyatları engeli: Erkekler kadınların ödüllerini çalamayacak

ABD Başkanı Donald Trump sapkın LGBT'lilerin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadınlar kategorisinde girmelerini engellemek için gerekli başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump, 5 Ağustos 2025 tarihinde Washington, D.C.'deki Beyaz Saray kampüsündeki Güney Avlu Oditoryumu'nda, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları ile ilgili güvenlik ve diğer konuları ele almak üzere Beyaz Saray Olimpiyat Görev Gücü'nün kurulmasına ilişkin bir başkanlık kararnamesi imzaladı, Reuters Trump, 5 Ağustos 2025 tarihinde Washington, D.C.'deki Beyaz Saray kampüsündeki Güney Avlu Oditoryumu'nda, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları ile ilgili güvenlik ve diğer konuları ele almak üzere Beyaz Saray Olimpiyat Görev Gücü'nün kurulmasına ilişkin bir başkanlık kararnamesi imzaladı, Reuters

SAPKINLARA OLİMPİYAT TESTİ

Trump trans sporcuların katılımını önlemek amacıyla "güçlü testler" yapılacağını bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından trans sporcuların olimpiyatlara katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, ReutersTrump, Reuters

"ABD ERKEKLERİN KADINLARIN ÖDÜLLERİNİ ÇALMASINA İZİN VERMEYECEK"

Bu konuda, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışmak isteyen sporculara "güçlü testler" yapılacağını belirten Trump, "Test sonuçları uygun çıkmazsa olimpiyatlarda olmayacaklar." diye konuştu.

Trump, "ABD, 2028 Olimpiyatları'nda erkeklerin kadınların ödüllerini çalmasına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

Trump, ReutersTrump, Reuters

SAPKINLARI YARIŞA SOKANIN FONU KESİLECEK

ABD Başkanı Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından meneden başkanlık kararnamesini imzalamış, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, bunun dışındaki tanımlamaları kabul etmediklerini söylemişti.

Kararnameye göre, federal fon alan tüm eğitim kurumları için trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fon kesilecek.

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Trump’tan sapkın translara 2028 Olimpiyatları engeli: Erkekler kadınların ödüllerini çalamayacak
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