Trump’tan sapkın translara 2028 Olimpiyatları engeli: Erkekler kadınların ödüllerini çalamayacak

Trump, Reuters

SAPKINLARI YARIŞA SOKANIN FONU KESİLECEK

ABD Başkanı Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından meneden başkanlık kararnamesini imzalamış, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, bunun dışındaki tanımlamaları kabul etmediklerini söylemişti.

Kararnameye göre, federal fon alan tüm eğitim kurumları için trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fon kesilecek.