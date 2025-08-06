Trump’tan sapkın translara 2028 Olimpiyatları engeli: Erkekler kadınların ödüllerini çalamayacak

ABD Başkanı Donald Trump sapkın LGBT'lilerin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadınlar kategorisinde girmelerini engellemek için gerekli başkanlık kararnamesini imzaladı.
SAPKINLARA OLİMPİYAT TESTİ
Trump trans sporcuların katılımını önlemek amacıyla "güçlü testler" yapılacağını bildirdi.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından trans sporcuların olimpiyatlara katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"ABD ERKEKLERİN KADINLARIN ÖDÜLLERİNİ ÇALMASINA İZİN VERMEYECEK"
Bu konuda, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışmak isteyen sporculara "güçlü testler" yapılacağını belirten Trump, "Test sonuçları uygun çıkmazsa olimpiyatlarda olmayacaklar." diye konuştu.
Trump, "ABD, 2028 Olimpiyatları'nda erkeklerin kadınların ödüllerini çalmasına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.