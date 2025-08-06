İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu

RIZA AKPOLAT İMAR İÇİN 4 MİLYON DOLAR İSTEDİ Murat Gülibrahimoğlu, Etiler'de konut yapmak istiyordu. İmar değişikliği için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile görüştü. Akpolat kendisinden bunun için 4 milyon dolar istedi.

HEDİYE PAKET Murat, özel jetle yurtdışına hediye paketi şeklinde izlenim uyandırarak valizlerle paraları taşımış, yurtdışındaki İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim etmiştir. Her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklediklerini, yurtdışında İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim ettiklerini pek çok kez ifade etmiştir. Özel jete birçok hediye paketinin, valizin yüklendiğini bizzat gördüm

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI RÜŞVET FONUYLA ALINDI



Toplanan rüşvetin bir bölümü de partinin ve belediyelerin harcamalarına gitmekte. Yapılan mitinglerin sponsorluğu, toplanan fonlarla yapılmaktadır. Genel Merkez, il ve ilçe binalarının bakımları, resmi olmayan maaş ödemeleri, ikram giderleri hep bu fondan yapılmakta. Sosyal medya sponsorluğu, TV kanallarının, çok sayıda medya şirketinin ve internet portallarının kayıtdışı ödemeleri bahsettiğim fondan yapılmakta. CHP İstanbul İl binası finansmanında da bu fon kullanıldı.

YARISI FONA YARISI İMAMOĞLU'NA

Toplanan paraların yarısı CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu'na aktarıldı. Diğer yarısı İmamoğlu'na aitti. Bu işleri yapan, yöneten A takımı da toplanan paralardan yüzde 20 komisyon alıyordu.

SOSYAL MEDYAYI VE ÇOK SAYIDA KÖŞE YAZARINI BESLİYORUZ



Fatih Keleş'e "Sen çok kazanıyorsun" dediğimde o da bana, "Sen bizim üzerimizde ne kadar yük var biliyor musun? Aldığımız komisyondan sosyal medyayı ve çok sayıda köşe yazarını besliyoruz. Sosyal medyada takipçisi çok olan şöhretli kişiler partimizin lehine desteklerini hayrına yapmıyorlar, her birinin ayrı ayrı taleplerini karşılıyoruz. Bu işler böyle dönüyor" dedi

DÖVİZ BÜROSU YA DA KRİPTO PİYASASINA…

Gülibrahimoğlu, bana bir kripto para şirketi kurmaktan ve soğuk cüzdan ile para aktarmaktan bahsetmişti. Döviz büroları ile anlaşmalı olarak yurtdışına yüzde 1'e yakın komisyon vererek para çıkarıldığından da bahsediyordu. Ayrıca ruhsat ve imar işinden gelen paraların bir kısmı kripto şirketler üzerinden soğuk cüzdan ile yurtdışına aktarılıyordu. Gülibrahimoğlu ile Keleş konuşurken duydum. Paraların bir kısmı da borsada, kripto para piyasalarında ve döviz bürolarında tutulmakta.

ŞİRKETLERİN GİZLİ SAHİPLERİ ÇIKTILAR

2023 yılında Murat beni arayarak market kartı istediklerini, tanıdığı olmadığını belirterek bana sordu. 35 milyon liralık market fişi aldım. Murat'ın firmasına fatura ettim. Ödemesini bana 60-90 gün vadeli çekle yaptı. Aramızda bu kadar sık hesap hareketlerinin olmasının sebebi beni döküm, hafriyat işlerine ortak yapma vaadiydi. İmamoğlu ve Keleş'in izin vermediğini söyledi. Ancak sonradan anladım ki bu şirketler en başından beri İmamoğlu ve Keleş'e aitmiş.



"TEZGÂHA ALET EDİLDİĞİMİ ANLADIM"

Gelinen aşamada tam olarak nasıl bir tezgâha alet edildiğimi anlamış oldum. Kullanıldığımı fark ettim. Bu nedenle her şeyi anlatmaya karar verdim. Nasıl bir örgütün, şebekenin kullandığı aparat haline geldiğimi anlamış bulunmaktayım. Murat'a yaklaşık olarak 375 milyon liralık yakıt satılmıştır. Yakıt alışverişi dışında Murat'a ve şirketlerine gönderdiğim borç paraların büyük çoğunluğu İmamoğlu ve ekibine gitmiştir.



STÜDYO DAİRELER PARA KASASI OLARAK KULLANILDI



İstanbul genelinde bazı stüdyo daireler para kasası olarak kullanılmakta. Bu para kasalarının adresi Murat'ın bilgisi dahilindedir. Ancak bu daireler teknik takip ve izleme dolayısıyla özel görevlilerce sık sık değiştirilmekte. Rüşvet olarak alınan daire ve dükkânların takibinin yapılmaması için zaman zaman şoförlerin, akrabaların, yakınlarının adına da tapular yapılmakta. Bu emanetçiler de patronlarının tutuklanmasını fırsat bilip bu daire ve dükkânları hızla elden çıkarma gayretinde."