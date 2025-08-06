İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu

İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonunda tutuklanan ve itirafçı olan TECO Petrol'ün sahibi Sarp Yalçınkaya, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi ele geçirebilmek için oluşturduğu fon sistemini, cumhurbaşkanı olabilmek için aktif hale getirdiğini anlatmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yalçınkaya, savcılığa verdiği yeni ifadede 2 milyar dolar gibi rakama ihtiyaçları olduğunu duyduğu İmamoğlu ve ekibinin, işadamlarından topladıkları paraları nasıl yurtdışına götürdüklerini anlattı. İşte Yalçınkaya'nın her masada yürüyen kirli rüşvet ağını anlattığı yeni ifadesinde anlattıkları:
ŞAİBELİ KONGRE HUZUR KAÇIRDI
"Toplanan rüşvet paraları ile öncelikli hedef olarak CHP'nin satın alınması sağlanmıştır. Ancak delegelere dağıtılan paraların açığa çıkması üzerine butlan davası açılmıştır. Butlan kararı verilmesi durumunda tekrar aynı delegelere muhtaç olacaklarını bildiklerinden, bu süreçte delegelerin hoş tutulması, ihtiyaçlarının karşılanması için ciddi bir para gerekmektedir
HARAÇ TOPLUYORLARDI
İmamoğlu'nun İstanbul'daki tüm hafriyat işlerini pasladığı firari işadamı Murat Gülibrahimoğlu'nu 2018'de batmış bir insan olarak tanıdım. 2022'den sonra çok hızlı bir şekilde zenginleşmesi arttı. Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş ile çok sık görüşmekteydi. Bu görüşmelerin ana konusu, İstanbul çevresindeki müteahhitlerin ruhsat ve imar konularının bedel karşılığı çözülmesiydi. Kimi zaman sorun olmayan yerlerde sorun varmış gibi tehdit unsurları ortaya çıkarılarak bu iş insanlarını korkutup onlardan haraç toplama üzerineydi.
RANT HAVUZU
Gülibrahimoğlu bu işlerle uğraşmaktan kendi işlerini takip edemedi. Çünkü burada büyük bir rant vardı. Bu toplanan rantın ana havuzlarından birisi Murat Gülibrahimoğlu'ydu. Kendilerine operasyon yapılacağını haber alınca apar topar kalan paraları ne şekilde yurtdışına çıkarılacağını netleştirip bu görevi Gülibrahimoğlu üstlenmişti.
İBB YÖNETİCİLERİ UÇAKTAYDI
Gülibrahimoğlu kendisine ait jetle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB reklam ihalelerini alan Hüseyin Köksal ile birlikte Londra'ya çıktı. Murat'a özel jetle kimlerle neden yurtdışına çıktığını sorduğumda bana bu jetle yurtdışına para götürdüklerini ve bu uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu söyledi. Murat'ın bu söylemlerinden yurtdışına götürülen paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paralar olduğunu beyan etmiştim. Murat, özel jetiyle yurtdışına çıktığında genellikle yanında İBB'nin üst düzey yöneticileri olurdu. Gülibrahimoğlu 2022 ve 2025 yılları arasında birçok kez yurtdışına özel jetle çıktı. Gülibrahimoğlu'nun kendisine, hafriyat, döküm, imar ve reklam işlerinden gelen paralar tek bir merkezde toplandı. Kendisine ait özel jetiyle yurtdışına götürüldü. Bu sebeple yanında genellikle Ekrem İmamoğlu'nun sürekli iş yaptığı ve İBB'ye ait ihaleleri verdiği kişiler de oldu. Paralar genellikle Londra'ya götürüldü.