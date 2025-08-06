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İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu

İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonda tutuklanan ve itirafçı olan iş insanı Sarp Yalçınkaya yeni ifade verdi. Yalçınkaya, İmamoğlu'nun CHP'yi ele geçirebilmek için oluşturduğu ve başarılı olduğu fon sistemini, cumhurbaşkanı olabilmek için de aktif hale getirdiğini dile getirmişti. Yalçınkaya, verdiği yeni ifadede, iş adamlarından toplanan paraların 2022-2025 yılları arasında özel jetle valiz ve hediye paketleri eşliğinde Londra'ya gönderildiğini bizzat şahit olduğunu aktardı. İfadesinde her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklendiğini belirtti. İşte detaylar…

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İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu

İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonunda tutuklanan ve itirafçı olan TECO Petrol'ün sahibi Sarp Yalçınkaya, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi ele geçirebilmek için oluşturduğu fon sistemini, cumhurbaşkanı olabilmek için aktif hale getirdiğini anlatmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yalçınkaya, savcılığa verdiği yeni ifadede 2 milyar dolar gibi rakama ihtiyaçları olduğunu duyduğu İmamoğlu ve ekibinin, işadamlarından topladıkları paraları nasıl yurtdışına götürdüklerini anlattı. İşte Yalçınkaya'nın her masada yürüyen kirli rüşvet ağını anlattığı yeni ifadesinde anlattıkları:

CHPli İBBdeki yolsuzlukta Sarp Yalçınkaya rüşvet çarkını ifşa etti! Ekrem İmamoğlu için fon kurdular: Memleketin muslukları bize akacakCHPli İBBdeki yolsuzlukta Sarp Yalçınkaya rüşvet çarkını ifşa etti! Ekrem İmamoğlu için fon kurdular: Memleketin muslukları bize akacak
CHP'li İBB'deki yolsuzlukta Sarp Yalçınkaya rüşvet çarkını ifşa etti! Ekrem İmamoğlu için fon kurdular: "Memleketin muslukları bize akacak"

ŞAİBELİ KONGRE HUZUR KAÇIRDI

"Toplanan rüşvet paraları ile öncelikli hedef olarak CHP'nin satın alınması sağlanmıştır. Ancak delegelere dağıtılan paraların açığa çıkması üzerine butlan davası açılmıştır. Butlan kararı verilmesi durumunda tekrar aynı delegelere muhtaç olacaklarını bildiklerinden, bu süreçte delegelerin hoş tutulması, ihtiyaçlarının karşılanması için ciddi bir para gerekmektedir


HARAÇ TOPLUYORLARDI

İmamoğlu'nun İstanbul'daki tüm hafriyat işlerini pasladığı firari işadamı Murat Gülibrahimoğlu'nu 2018'de batmış bir insan olarak tanıdım. 2022'den sonra çok hızlı bir şekilde zenginleşmesi arttı. Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş ile çok sık görüşmekteydi. Bu görüşmelerin ana konusu, İstanbul çevresindeki müteahhitlerin ruhsat ve imar konularının bedel karşılığı çözülmesiydi. Kimi zaman sorun olmayan yerlerde sorun varmış gibi tehdit unsurları ortaya çıkarılarak bu iş insanlarını korkutup onlardan haraç toplama üzerineydi.

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RANT HAVUZU

Gülibrahimoğlu bu işlerle uğraşmaktan kendi işlerini takip edemedi. Çünkü burada büyük bir rant vardı. Bu toplanan rantın ana havuzlarından birisi Murat Gülibrahimoğlu'ydu. Kendilerine operasyon yapılacağını haber alınca apar topar kalan paraları ne şekilde yurtdışına çıkarılacağını netleştirip bu görevi Gülibrahimoğlu üstlenmişti.

Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

İBB YÖNETİCİLERİ UÇAKTAYDI

Gülibrahimoğlu kendisine ait jetle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB reklam ihalelerini alan Hüseyin Köksal ile birlikte Londra'ya çıktı. Murat'a özel jetle kimlerle neden yurtdışına çıktığını sorduğumda bana bu jetle yurtdışına para götürdüklerini ve bu uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu söyledi. Murat'ın bu söylemlerinden yurtdışına götürülen paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paralar olduğunu beyan etmiştim. Murat, özel jetiyle yurtdışına çıktığında genellikle yanında İBB'nin üst düzey yöneticileri olurdu. Gülibrahimoğlu 2022 ve 2025 yılları arasında birçok kez yurtdışına özel jetle çıktı. Gülibrahimoğlu'nun kendisine, hafriyat, döküm, imar ve reklam işlerinden gelen paralar tek bir merkezde toplandı. Kendisine ait özel jetiyle yurtdışına götürüldü. Bu sebeple yanında genellikle Ekrem İmamoğlu'nun sürekli iş yaptığı ve İBB'ye ait ihaleleri verdiği kişiler de oldu. Paralar genellikle Londra'ya götürüldü.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

HEDİYE PAKET

Murat, özel jetle yurtdışına hediye paketi şeklinde izlenim uyandırarak valizlerle paraları taşımış, yurtdışındaki İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim etmiştir. Her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklediklerini, yurtdışında İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim ettiklerini pek çok kez ifade etmiştir. Özel jete birçok hediye paketinin, valizin yüklendiğini bizzat gördüm

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RIZA AKPOLAT İMAR İÇİN 4 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Murat Gülibrahimoğlu, Etiler'de konut yapmak istiyordu. İmar değişikliği için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile görüştü. Akpolat kendisinden bunun için 4 milyon dolar istedi.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI RÜŞVET FONUYLA ALINDI

Toplanan rüşvetin bir bölümü de partinin ve belediyelerin harcamalarına gitmekte. Yapılan mitinglerin sponsorluğu, toplanan fonlarla yapılmaktadır. Genel Merkez, il ve ilçe binalarının bakımları, resmi olmayan maaş ödemeleri, ikram giderleri hep bu fondan yapılmakta. Sosyal medya sponsorluğu, TV kanallarının, çok sayıda medya şirketinin ve internet portallarının kayıtdışı ödemeleri bahsettiğim fondan yapılmakta. CHP İstanbul İl binası finansmanında da bu fon kullanıldı.

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YARISI FONA YARISI İMAMOĞLU'NA

Toplanan paraların yarısı CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu'na aktarıldı. Diğer yarısı İmamoğlu'na aitti. Bu işleri yapan, yöneten A takımı da toplanan paralardan yüzde 20 komisyon alıyordu.

SOSYAL MEDYAYI VE ÇOK SAYIDA KÖŞE YAZARINI BESLİYORUZ

Fatih Keleş'e "Sen çok kazanıyorsun" dediğimde o da bana, "Sen bizim üzerimizde ne kadar yük var biliyor musun? Aldığımız komisyondan sosyal medyayı ve çok sayıda köşe yazarını besliyoruz. Sosyal medyada takipçisi çok olan şöhretli kişiler partimizin lehine desteklerini hayrına yapmıyorlar, her birinin ayrı ayrı taleplerini karşılıyoruz. Bu işler böyle dönüyor" dedi

DÖVİZ BÜROSU YA DA KRİPTO PİYASASINA…

Gülibrahimoğlu, bana bir kripto para şirketi kurmaktan ve soğuk cüzdan ile para aktarmaktan bahsetmişti. Döviz büroları ile anlaşmalı olarak yurtdışına yüzde 1'e yakın komisyon vererek para çıkarıldığından da bahsediyordu. Ayrıca ruhsat ve imar işinden gelen paraların bir kısmı kripto şirketler üzerinden soğuk cüzdan ile yurtdışına aktarılıyordu. Gülibrahimoğlu ile Keleş konuşurken duydum. Paraların bir kısmı da borsada, kripto para piyasalarında ve döviz bürolarında tutulmakta.

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ŞİRKETLERİN GİZLİ SAHİPLERİ ÇIKTILAR

2023 yılında Murat beni arayarak market kartı istediklerini, tanıdığı olmadığını belirterek bana sordu. 35 milyon liralık market fişi aldım. Murat'ın firmasına fatura ettim. Ödemesini bana 60-90 gün vadeli çekle yaptı. Aramızda bu kadar sık hesap hareketlerinin olmasının sebebi beni döküm, hafriyat işlerine ortak yapma vaadiydi. İmamoğlu ve Keleş'in izin vermediğini söyledi. Ancak sonradan anladım ki bu şirketler en başından beri İmamoğlu ve Keleş'e aitmiş.

"TEZGÂHA ALET EDİLDİĞİMİ ANLADIM"

Gelinen aşamada tam olarak nasıl bir tezgâha alet edildiğimi anlamış oldum. Kullanıldığımı fark ettim. Bu nedenle her şeyi anlatmaya karar verdim. Nasıl bir örgütün, şebekenin kullandığı aparat haline geldiğimi anlamış bulunmaktayım. Murat'a yaklaşık olarak 375 milyon liralık yakıt satılmıştır. Yakıt alışverişi dışında Murat'a ve şirketlerine gönderdiğim borç paraların büyük çoğunluğu İmamoğlu ve ekibine gitmiştir.

STÜDYO DAİRELER PARA KASASI OLARAK KULLANILDI

İstanbul genelinde bazı stüdyo daireler para kasası olarak kullanılmakta. Bu para kasalarının adresi Murat'ın bilgisi dahilindedir. Ancak bu daireler teknik takip ve izleme dolayısıyla özel görevlilerce sık sık değiştirilmekte. Rüşvet olarak alınan daire ve dükkânların takibinin yapılmaması için zaman zaman şoförlerin, akrabaların, yakınlarının adına da tapular yapılmakta. Bu emanetçiler de patronlarının tutuklanmasını fırsat bilip bu daire ve dükkânları hızla elden çıkarma gayretinde."

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