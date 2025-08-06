Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Senegal Başbakanı Ousmane Sonko Türkiye'ye geliyor: İmzalar atılacak

ANLAŞMALAR İMZALANACAK Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması da öngörülmektedir.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

İKİLİ İLİŞKİLER TÜM BOYUTLARIYLA MASADA OLACAK 7 Ağustos Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, stratejik ortaklık seviyesindeki iş birliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirilecektir.





"SAĞLAM, DOSTANE VE SAMİMİ İLİŞKİLER"



Başkan Erdoğan, 31 Ekim 2024'te Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanmıştı.



Fay, "sağlam, dostane ve samimi ilişkileri" güçlendirme fırsatı için mutlu olduğunu söylemişti.



