Sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar! TAKVİM Ünlü doktor Volkan Uçak'ın ifadesine ulaştı

Türkiye'nin gündemine oturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması tamamlandı. Resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine izinsiz erişim, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi gibi suçlardan 5 ila 50 yıl arası hapis cezası istenen 65 sanığın yer aldığı iddianamedeki sanıklardan televizyon programlarına da çıkan ünlü doktor Volkan Uçak ile ilgili ayrıntılar dikkat çekti. Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlenen ünlü doktorun ifadesine Takvim.com.tr ulaştı.
Adına kayıtlı Alfa Psikolojik Danışmanlık şirketi bulunan Abdullah Volkan Uçak için Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Işıl Gerekul Kırova adına bilgisi ve rızası dışında sahte kimlik kullanılmak suretiyle çıkartılan e-imza üzerinden yetkisiz erişim sağlanarak sahte diploma oluşturulduğu tespit edildi.
"ZAFER HOCA 80 BİN LİRA TALEP ETTİ"
Uçak ifadesinde denklik işlemi yapmak istediği için yönlendirildiğini belirterek, "Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezuniyet/diploma kaydı ile ilgili olarak yurt dışında okudum. Okuduğum üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda internette araştırmalar yaptım. Araştırmalar sırasında kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonrasında ismini Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesinde denklik işleminin yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti" ifadelerini kullandı.