Gayrimenkul Sertifikası sadece Damla Kent'le sınırlı değil! Yeni proje ve kampanyalar yolda... İşte A'dan Z'ye tüm detaylar

Gayrimenkul Sertifikalarımla ev almak istemezsem ne olur?
- Ev almayı tercih etmeyen yatırımcılar için iki seçenek bulunuyor. Birincisi dilerseniz yatırım hesabınızdan satış emri vererek, sertifikalarınızı güncel borsa fiyatı üzerinden satabilir, birikiminizi nakde çevirebilirsiniz. İkincisi proje sonuna kadar bekleyip "Tali Edim" kapsamında gayrimenkul satışından elde edilen gelirden, sertifikalarınız oranında kazanç sağlayabilirsiniz.
Gayrimenkul Sertifikalarımı istediğim zaman satabilir miyim?
- Evet, satabilirsiniz. Gayrimenkul Sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görür, hisse senedi gibi istediğiniz zaman alıp satabilirsiniz. Sertifikalarınız o günkü borsa fiyatı üzerinden satılır ve paranız hesabınıza geçer.
Proje tamamlandığında tüm gayrimenkuller satılmazsa ne olur?
- Proje kapsamında eğer satılmamış bir gayrimenkul bulunursa tüm satılmamış gayrimenkuller TOKİ tarafından izahnamede belirtildiği şartlarda satın alınır.
Gayrimenkul Sertifikasında yatırım takvimi ne kadar sürer?
- Damla Kent Projesi yatırım takvimi 48 ay olarak planlandı.
İstediğim dairenin Gayrimenkul Sertifika adedi proje boyunca değişir mi?
- Hayır değişmez. Proje tamamlanana kadar ihraç tarihinde belirlenmiş sertifika adedine ulaştığınızda evinizi alabilirsiniz.
Projeden daire satın almak için ne kadar sertifika biriktirmek gerekir?
- 62 metrekarelik 1+1 daireler için 631 bin 516 sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daireler için 863 bin 276 sertifika biriktirmek gerekiyor.