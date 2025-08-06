Gayrimenkul Sertifikası sadece Damla Kent'le sınırlı değil! Yeni proje ve kampanyalar yolda... İşte A'dan Z'ye tüm detaylar

Ortak konut almak mümkün mü?

- Evet mümkün. Bir daireyi birden fazla kişi birlikte alabilir. Bu uygulamaya paylı mülkiyet denir. Yani iki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabilir ve tapuya isimleri hisseleri oranında yazılır.

Her daire aynı fiyatta mı?

- Dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri daireye göre farklılık göstermektedir. Bu farka "şerefiye farkı" denir.

Proje kapsamında ne kadar konut satılacak, talepler ne zaman toplanacak?

- Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 konut yer alacak, ilk olarak projenin birinci etabında yer alan 1540 konut halka arz edilecek. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak.