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Gayrimenkul Sertifikası sadece Damla Kent'le sınırlı değil! Yeni proje ve kampanyalar yolda... İşte A'dan Z'ye tüm detaylar

"Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasında Damla Kent projesi için talep toplama süreci sürüyor. Emlak Konut GYO, sertifikaların sadece Damla Kent projesine özgü çıkmadığını, önümüzdeki dönemde farklı projelerde de bu modelin hayata geçirileceğini duyurdu. Konuya ilişkin "Hem sertifikayla alakalı yeni projelerimiz olmaya devam edecek hem önümüzdeki süreçte çok kısa vadede kampanyalar olacak hem de yeni başlayacağımız birtakım projeler olacak" açıklaması yapıldı. Öte yandan Emlak Konut GYO ve SPK fiyat istikrarı için gerekli önlemleri aldı.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasında talep toplama süreci devam ediyor.

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Küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak öne çıkan gayrimenkul sertifikası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından; peşinat ve kredi gibi yükümlülükleri tercih etmeyen, farklı gelir gruplarından vatandaşların konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla devreye alındı.

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%25 İNDİRİMLE HALKA ARZ EDİLİYOR

Halka arz fiyatı 7,59 lira olarak belirlenen ve talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayan Damla Kent projesine ait sertifikalar, yüzde 25 indirimle halka arz ediliyor.

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"BAŞARILI BİR MODEL OLARAK GÖRÜYORUZ"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasına ve talep toplama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, bu modelin ilk defa 2017'de yaklaşık 200 konutluk bir projede uygulandığını anımsatarak, "Başarılı olmuş bir model olarak görüyoruz. Proje tamamlandığında yüzde 72'sinin dairelerini aldığını, geri kalan yüzde 28'lik kısım için ise sertifika sahiplerinin değer artışından kazandığını görüyoruz." diye konuştu.

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Damla Kent projesinde, 2017'deki ilk gayrimenkul sertifikası uygulamasının yatırımcılar için değerli bir tecrübe olduğunu belirten Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"O tecrübeden edindiğimiz geri bildirimler ışığında, SPK ile birlikte bugünkü modeli tasarladık. Özellikle sürekli likidite, adil piyasa yapıcılığı ve yüzde 5'lik daraltılmış fiyat marjı gibi mekanizmaları, o dönemki deneyimlerden yola çıkarak yatırımcıyı daha fazla koruyacak şekilde kurguladık. Talep toplamayla beraber ciddi bir derinliğe ilk günden ulaştık. Bu önemli konulardan bir tanesiydi. Diğer taraftan bakıldığında, gayrimenkul sertifikasında fiyat düşüşlerinin veya anlamsız artışların önüne geçmek adına da gerekli önlemleri SPK ile beraber aldık. Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Vatandaşımız gayrimenkul sertifikası ile konuta erişmek için yeni bir enstrümana ulaşmış oluyor."

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DAMLA KENT PROJESİ NASIL OLACAK?

Yasir Yılmaz, Damla Kent'in, Emlak Konut'un yeni nesil şehir planlama vizyonuyla hayata geçirdiği bir proje olduğunu belirterek, "Geniş yeşil alanları, sosyal donatıları, kapalı otoparkları ve nitelikli malzeme seçimiyle, bölgedeki diğer marka projelerimizle aynı kalite standartlarında bir yaşam merkezi olarak tasarlanmıştır.' dedi.

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FAİZİN İŞLETİLDİĞİ BİR UYGULAMA YOK

Bu sertifika modelinde peşinat ve taksit zorunluluğunun olmadığını, faizin işletildiği bir uygulama bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, belirli bir lot sayısına ulaşarak dairelerin alınabileceğini anlattı.

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Yılmaz, halka arzda alınacak belirli bir sertifikayla sisteme dahil olan vatandaşların 4 yılda eksik lotlarını tamamlama imkanının bulunduğunu kaydederek, bu enstrümanın faiz hassasiyeti olan yatırımcılara da hitap ettiğini söyledi.

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YATIRIMCILAR İÇİN BİRDEN FAZLA ALTERNATİF SUNULUYOR

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasında yatırımcılar için süreç sonunda iki net seçenek bulunduğunu belirterek, bunları şöyle açıkladı:

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"Birincisi, ev sahibi olma yoludur. Bu yolda, hedefledikleri konut için gerekli sayıda sertifikayı 4 yıl içinde borsadan toplayarak tapularına kavuşabilirler. İkinci seçenek ise değer artışından kazanma yoludur. Bu yolu tercih edenler, vade sonunda ellerindeki sertifikalar karşılığında, proje tamamlandığında satılan dairelerden elde edilen gelirden paylarını alırlar. Elbette tüm yatırımcılar, bu iki yoldan birini seçene kadar sertifikalarını Borsa İstanbul'da diledikleri zaman alıp satma özgürlüğüne sahiptir.

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"YÜZDE 25 İNDİRİMLE VATANDAŞIMIZA SUNDUK"

Yasir Yılmaz, gayrimenkulün genelinde ve Emlak Konut projelerinde yaşanan değer artışından bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Burası Emlak Konut'un nitelikli projelerinden olacak. 2021 yılında metrekaresi 30 bin lira bandında olan Çınarköy projemiz 2024'ün sonunda 120 bin liralar bandına geldi. Yani 4 kat değer artışı çok net bir şekilde gözüküyor. Başakşehir'deki projelerimizde benzer artışların olduğunu görüyoruz. Damla Kent projesinde aynı nitelikli bir projeyi aslında iskontolu olarak piyasaya sunuyoruz."

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Yılmaz, Başakşehir bölgesindeki Emlak Konut projelerinde metrekare satış fiyatlarının peşin ödemede 100 bin liranın üzerinde olduğunu ifade ederek, projenin yüzde 25'lik indirimle vatandaşa sunulduğunu söyledi.

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Projenin halka arz fiyatının, SPK lisanslı bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporu baz alınarak belirlendiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu fiyat, projemizin temeline bizimle birlikte harç koyan ilk yatırımcılarımıza, bir 'kurucu ortak avantajı' sunmaktadır. Amacımız, bölgedeki güncel rayiçler üzerinden, projenin başlangıç değerlemesine ortak olan yatırımcılarımıza adil bir başlangıç noktası sağlamaktır.' şeklinde konuştu.

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İLK BİR AY FİYAT İSTİKRARI UYGULANACAK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, projenin okullarıyla, camileriyle ve ticari alanlarıyla tamamının planlandığını belirterek, çağın gereklerine uygun ve vatandaşların trafiğe bulaşmadan yaşayabileceği Damla Kent'in üç metro hattına ve bir tramvay hattına yakınlığıyla dikkati çektiğini vurguladı.

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Yılmaz, "Bu projenin yeşil alanlarını, donatılarını, okullarını, camilerini ve altyapısını bir bütün olarak hayata geçireceğiz." dedi.

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Emlak Konut olarak projenin arkasında olduklarının altını çizen Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bu anlamda SPK ile yürüttüğümüz süreçte buradaki bütün riskleri, sertifika değerinin düşme ihtimalini göze aldık. Gerekli likidite sağlayıcılığı ve piyasa yapıcılığı konusu izahnameye çok net şekilde girdi. Emlak Konut olarak projenin arkasında olacağız. Anlamsız artış veya düşüşler fokusumuzda olacak. Bu proje spekülasyona açık değil. Toplam derinliğe bakıldığında, bugünkü 7,59 TL değerinden 50 milyar liranın üzerine çıkan bir büyüklükten bahsediyoruz. Sürecin adil bir piyasa değeriyle devam etmesi açısından önemli hususlardan bir tanesi Borsa İstanbul'da artış ve düşüşlerde yüzde 5'lik bir makasla hareket edeceğiz. Normalde bu yüzde 10'dur, gayrimenkul sertifikasına özgü yüzde 5'e çekildi. İlk bir aylık süreçte fiyat istikrarının olmasıyla alakalı konuyu da yine izahnamemizde açıkladık."

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"RAKAM GEREĞİNDEN FAZLA ARTARSA DİĞER ETAPLARI DA ARZ EDECEĞİZ"

Yasir Yılmaz, projeyi etaplar halinde yapılandırdıklarını kaydederek, "Projemizi etaplar halinde yapılandırmamızın sebebi, piyasa talebini sağlıklı bir şekilde karşılayarak piyasa derinliğini korumaktır. Bu strateji, ani fiyat boşluklarının önüne geçerek daha istikrarlı bir piyasa oluşumunu destekleyecektir." şeklinde konuştu.

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Yılmaz, metrekare fiyatına yönelik eleştirilere ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün (o bölgede) 100 bin liralar bandında peşin veriyoruz. Burada bahsettiğimiz rakam ortalama 75 bin lira. Şerefiye kurgusuna bağlı olarak 62-63 bin liraya da 85-90 bin liraya da daire alabileceksiniz. Bahsettiğimiz rakam aslında peşin satış fiyatından geldiğimiz iskontodur. Vadeli satış fiyatından değil peşin satış fiyatından iskonto yapıyoruz. Bu önemli bir husus. Bugün gayrimenkulün değerini etkileyen birkaç konu var. İşçilik ve malzeme maliyeti. Donatılar, yeşil alanlar, altyapı ve projenin kendi maliyetini dikkate aldığımızda toplam maliyetin altında bir rakamla satışa çıkmış oluyoruz. Yani hem peşin satış fiyatından iskontolu hem de yatırımcı açısından maliyetinin altında bir fırsat satışı diyebilirim."

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HALKA ARZ FİYATINDAN 8 AĞUSTOS'A KADAR FAYDALANILABİLECEK

Yasir Yılmaz, Emlak Konut olarak konut arzı noktasında son sürat çalıştıklarını, arsa alımlarını hızlandırdıklarını, projelere devam ettiklerini ve bu noktada hızlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Gayrimenkul sertifikasını sadece Damla Kent projesine özgü çıkarmadıklarını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gayrimenkul sertifikasına kurum olarak inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı projeleri bu modelle hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu modeli vatandaşımızın gayrimenkule ulaşması için yeni ve kendi içerisinde avantajları olan bir model olarak görüyoruz. Bu anlamda hem sertifikayla alakalı yeni projelerimiz olmaya devam edecek hem önümüzdeki süreçte çok kısa vadede kampanyalar olacak hem de yeni başlayacağımız birtakım projeler olacak."

Yılmaz, vatandaşların 4-8 Ağustos'ta ilk halka arz fiyatından faydalanabileceğini belirterek, vatandaşların 43 aracı kurum vasıtasıyla gerek şubelerden gerekse mobilden alım işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceğini sözlerine ekledi.


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15 SORUDA GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle:

Gayrimenkul Sertifikası nedir?

- Gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki bir yatırım aracıdır. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görür, hisse senedi gibi alınıp satılabilir.

Diğer yatırım araçları yerine neden Gayrimenkul Sertifikası seçmeliyim?

- Bu sistem yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, küçük birikimlerle ev sahibi olma (Asli Edim) veya Borsa İstanbul'da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma fırsatı verir. Aynı zamanda konut satın almadan konut değeri kadar kazanç (Tali Edim) elde etme imkanı sunar.

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Gayrimenkul Sertifikalarının güvencesi nedir?

- Gayrimenkul sertifikaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ve Emlak Konut güvencesindedir.

Gayrimenkul Sertifikasına ne kadar parayla yatırım yapabilirim?

- Yatırım yapmak için tek bir sertifika (1 sertifika fiyatı 7,59 lira) almanız yeterlidir. Bütçenize göre dilediğiniz adette sertifika alabilir, birikimlerinizi yavaş yavaş büyütebilirsiniz. Herhangi bir alt veya üst limit bulunmamaktadır.

Gayrimenkul Sertifikası ile nasıl ev sahibi olurum?

- Sertifikalarınızı biriktirdikçe, istediğiniz gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda ilgili projeden ev sahibi olabilirsiniz. Bu sürece "Asli Edim" denir.

Evimi proje bitmeden seçebilir miyim?

- Evet seçebilirsiniz. Gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda, asli edim talep süresi içerisinde talepte bulunarak Damla Kent Projesi'nden evinizi seçebilirsiniz. Böylece beğendiğiniz daire sizin için ayrılır ve başka birine satılamaz. Projenin tamamlanmasıyla evinizin tapusunu alabilirsiniz.

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Ortak konut almak mümkün mü?

- Evet mümkün. Bir daireyi birden fazla kişi birlikte alabilir. Bu uygulamaya paylı mülkiyet denir. Yani iki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabilir ve tapuya isimleri hisseleri oranında yazılır.

Her daire aynı fiyatta mı?

- Dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri daireye göre farklılık göstermektedir. Bu farka "şerefiye farkı" denir.

Proje kapsamında ne kadar konut satılacak, talepler ne zaman toplanacak?

- Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 konut yer alacak, ilk olarak projenin birinci etabında yer alan 1540 konut halka arz edilecek. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak.

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Gayrimenkul Sertifikalarımla ev almak istemezsem ne olur?

- Ev almayı tercih etmeyen yatırımcılar için iki seçenek bulunuyor. Birincisi dilerseniz yatırım hesabınızdan satış emri vererek, sertifikalarınızı güncel borsa fiyatı üzerinden satabilir, birikiminizi nakde çevirebilirsiniz. İkincisi proje sonuna kadar bekleyip "Tali Edim" kapsamında gayrimenkul satışından elde edilen gelirden, sertifikalarınız oranında kazanç sağlayabilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikalarımı istediğim zaman satabilir miyim?

- Evet, satabilirsiniz. Gayrimenkul Sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görür, hisse senedi gibi istediğiniz zaman alıp satabilirsiniz. Sertifikalarınız o günkü borsa fiyatı üzerinden satılır ve paranız hesabınıza geçer.

Proje tamamlandığında tüm gayrimenkuller satılmazsa ne olur?

- Proje kapsamında eğer satılmamış bir gayrimenkul bulunursa tüm satılmamış gayrimenkuller TOKİ tarafından izahnamede belirtildiği şartlarda satın alınır.

Gayrimenkul Sertifikasında yatırım takvimi ne kadar sürer?

- Damla Kent Projesi yatırım takvimi 48 ay olarak planlandı.

İstediğim dairenin Gayrimenkul Sertifika adedi proje boyunca değişir mi?

- Hayır değişmez. Proje tamamlanana kadar ihraç tarihinde belirlenmiş sertifika adedine ulaştığınızda evinizi alabilirsiniz.

Projeden daire satın almak için ne kadar sertifika biriktirmek gerekir?

- 62 metrekarelik 1+1 daireler için 631 bin 516 sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daireler için 863 bin 276 sertifika biriktirmek gerekiyor.