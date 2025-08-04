Dede aşka yenik düştü

İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki evli ve torun sahibi Salim Y., kendisinden 32 yaş küçük bir kadınla 9 yıl duygusal birliktelik yaşadı. Yaşlı adam, yıllarca kirasını ve masraflarını ödediği kadının iş kuracağını düşünüp para verdi, dişlerini yaptırdı, araba aldı. Bunun için evini ve dükkânlarını satıp bankadan kredi de çekti. Parasını istediğinde ise kadın, Salim Y.'yi tehdit edip kayıplara karıştı. Soluğu savcılıkta alan adam, 'kanserim' diyerek kendisinden para isteyen kadın yüzünden hasta olduğunda eşine bile para veremediğini söyledi.



"PARA İSTERSEN ÖLDÜRÜRÜM"

"Kendi ailemi aç susuz, mağdur ettim" diyerek 4 milyondan fazla harcama yaptığı sevgilisinin mal varlığına tedbir konulup parasının iade edilmesini istedi. İddiaya göre genç kadın, "Para istersen seni öldürürüm yaşlı moruk. Adamlarıma seni parçalara ayırtırım. Elimde videoların var, ailene gösterip rezil ederim. Bilinmesini istemiyorsan kalan dairelerini de satıp parasını vereceksin" diyerek yaşlı adamı tehdit edip kayboldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kadın hakkında soruşturma başlattı, isminin de Mohbet A. değil, Möhbet K. olduğunu belirledi.