PKK'dan komisyona ilk sabotaj! Elebaşı Mustafa Karasu şart koşup pazarlığa yeltendi | YPG için ABD ve İsrail'e yalvardı

PKK elebaşı Mustafa Karasu



PKK, ABD VE İSRAİL'E YALVARDI: SURİYE'DE ADEM-İ MERKEZİYETÇİ YAPI OLSUN, ŞAM'A BASKI YAPIN



YPG'nin Şam'a entegrasyon sürecine de değinen PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, YPG elebaşlarıyla aynı çizgide buluşup Suriye'de "Adem-i merkeziyetçi" bir çözüm istedi.



İsrail'in bölgeyi karıştırmak için çıkardığı mezhepçi fitne ateşine odun taşıdı.



Açık açık ABD ve İsrail'e "Adem-i merkeziyetçi" yaklaşım içinde olun" çağrısı yapan Karasu, Şam'a ve Ahmed Şara'ya baskı yapılmasını istedi.



Karasu şöyle konuştu:

Suriye'nin demokratikleşmesi, ademi merkezci bir demokratikleşme olmalı. Dürziler de kendilerinin özgürlüğünü, yaşamını istiyor. Kürtler de istiyor. Bunlar Suriye'yi parçalamak, Suriye'yi bölmek değil; Suriye'nin bütünlüğünü sağlamaktır. Suriye'nin bütünlüğü tüm halkların memnuniyetiyle olur, rızasıyla olur. Bu bakımdan tüm uluslararası güçlerin de bütün Suriye halklarının rızasını sağlayacak bir demokratik sistem üzerinde yoğunlaşmaları, Şam ile diğer toplulukları bu temelde bir uzlaşmaya çekmeleri, uzlaşmaya götürmeleri en doğru yoldur.





