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PKK'dan komisyona ilk sabotaj! Elebaşı Mustafa Karasu şart koşup pazarlığa yeltendi | YPG için ABD ve İsrail'e yalvardı

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden PKK sabotaja kalkıştı. Komisyonun kuruluş şekli ve görev alanlarına itiraz PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Sadece bir komisyonun kurulması yetmez; bunu özellikle belirtmek isterim" diyerek pazarlığa yeltendi. Süreci baltalamak için "Apo ile görüşülsün, komisyonda "silah bırakma" konuşulmasın, yasa çıksın" gibi bir dizi şartlar koşup "Bu komisyon 2-3 ayda ne çözecek? Beklentiler karşılanmazsa dağ fare doğurur" dedi. YPG'nin Şam'a entegrasyonunun tartışıldığı bir süreçte PKK İsrail'le aynı çizgide buluştu. Elebaşı Karasu, "Suriye'de Kürtler ve Dürziler için adem-i merkeziyetçi yapı olsun. Şam'a baskı yapın" diye konuştu.

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PKK'dan komisyona ilk sabotaj! Elebaşı Mustafa Karasu şart koşup pazarlığa yeltendi | YPG için ABD ve İsrail'e yalvardı

Terörsüz Türkiye sürecini Meclis çatısı altına taşıyan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 48 üyesiyle mesaisine başladı.

PKK'nın silah bırakmasını millet adına takip edecek olan komisyon, terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmayı, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirip milli birlik ve kardeşliği pekiştirmeyi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.

Komisyonun kurulmasıyla eş güdümlü olarak Kandil'deki terör baronlarından çatlak sesler yükselmeye başladı.

PKK elebaşı Mustafa KarasuPKK elebaşı Mustafa Karasu

KANDİL PAZARLIK PEŞİNDE: SADECE BİR KOMİSYONUN KURULMASI YETMEZ

PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, önce komisyonun kuruluş şekli ve görev alanlarına itiraz etti sonra da her zamanki gibi pazarlığa yeltendi.

Karasu, "Böyle bir komisyonun kurulması önemli fakat bu komisyonun yasayla kurulması; hedeflerinin daha açık ve net ortaya konulması gerekiyordu. Sadece bir komisyonun kurulması yetmez; bunu özellikle belirtmek isterim" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HAZIMSIZLIĞI! ÖNCE HELİN ÜMİT SONRA MUSTAFA KARASU...

Bilindiği üzere süreç, Ekim 2024'ten bu yana "Terörsüz Türkiye" söylemiyle şekilleniyor. PKK ise son zamanlarda bu söyleme karşıt bir tutum sergiliyor.

Elebaşı Helin Ümit'ten sonra Mustafa Karasu'yu da "Terörsüz Türkiye" hazımsızlığı tuttu.

Karasu, "Bu komisyonun adının da doğru konulması lazım. Bu yönüyle demokratikleşmeyle ifade eden bir adlandırma olumludur. Her gün söylendiği gibi "terörsüz Türkiye" denilerek bir komisyon oluşturulamaz" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Mustafa KarasuPKK elebaşı Mustafa Karasu



KOMİSYONA ŞART KOŞTU: APO İLE GÖRÜŞÜLSÜN, SİLAH BIRAKMA KONUŞULMASIN, YASA ÇIKSIN

Karasu komisyonun çalışma alanıyla ilgili bir dizi şart koşmaya kalktı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la komisyonun görüşmesini isteyen PKK elebaşı, "Şimdi bu komisyonun önemli görevlerinin olması gerekiyor. En başta da bu komisyonun Önderlik'le görüşmesi gerekiyor. Apo ile tartışmadan, Apo ile konuşmadan bu komisyonun çok işlevsel olması düşünülemez" şeklinde konuştu.

"BU KOMİSYON 2-3 AYDA NE ÇÖZECEK?"

"Bu komisyon 2-3 ayda ne çözecek?" diyerek süreci sabote etme iradesi gösteren Mustafa Karasu şu ifadeleri kullandı:

Bu komisyon şimdi kuruldu. İki-üç aylık bir zamanlama ifade edilmiş. Böyle olmaz yani. 2-3 ayda ne çözecek? Anlaşılıyor ki, sadece silahını bırakıp gelecek, gerillanın durumu ne olacak şeklinde...

Sadece silahların bırakılması, silahları bırakanların durumlarının ne olacağının tartışılacağı bir komisyon olamaz. Bu komisyonu bununla sınırlamak, gerçekten süreci sabote etmek olur.

Kürt sorununun çözümüne zemin hazırlayacak yasaların da çıkarılması gerekiyor. Komisyonda bunların da tartışılması gerekiyor. Bu komisyonun böyle kendini sadece silah bırakanların durumuyla sınırlamaması gerekiyor.

PKK elebaşı Mustafa KarasuPKK elebaşı Mustafa Karasu

PKK, ABD VE İSRAİL'E YALVARDI: SURİYE'DE ADEM-İ MERKEZİYETÇİ YAPI OLSUN, ŞAM'A BASKI YAPIN

YPG'nin Şam'a entegrasyon sürecine de değinen PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, YPG elebaşlarıyla aynı çizgide buluşup Suriye'de "Adem-i merkeziyetçi" bir çözüm istedi.

İsrail'in bölgeyi karıştırmak için çıkardığı mezhepçi fitne ateşine odun taşıdı.

Açık açık ABD ve İsrail'e "Adem-i merkeziyetçi" yaklaşım içinde olun" çağrısı yapan Karasu, Şam'a ve Ahmed Şara'ya baskı yapılmasını istedi.

Karasu şöyle konuştu:

Suriye'nin demokratikleşmesi, ademi merkezci bir demokratikleşme olmalı. Dürziler de kendilerinin özgürlüğünü, yaşamını istiyor. Kürtler de istiyor. Bunlar Suriye'yi parçalamak, Suriye'yi bölmek değil; Suriye'nin bütünlüğünü sağlamaktır. Suriye'nin bütünlüğü tüm halkların memnuniyetiyle olur, rızasıyla olur. Bu bakımdan tüm uluslararası güçlerin de bütün Suriye halklarının rızasını sağlayacak bir demokratik sistem üzerinde yoğunlaşmaları, Şam ile diğer toplulukları bu temelde bir uzlaşmaya çekmeleri, uzlaşmaya götürmeleri en doğru yoldur.


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