PKK'dan komisyona ilk sabotaj! Elebaşı Mustafa Karasu şart koşup pazarlığa yeltendi | YPG için ABD ve İsrail'e yalvardı

Terörsüz Türkiye sürecini Meclis çatısı altına taşıyan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 48 üyesiyle mesaisine başladı.
PKK'nın silah bırakmasını millet adına takip edecek olan komisyon, terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmayı, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirip milli birlik ve kardeşliği pekiştirmeyi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.
Komisyonun kurulmasıyla eş güdümlü olarak Kandil'deki terör baronlarından çatlak sesler yükselmeye başladı.
KANDİL PAZARLIK PEŞİNDE: SADECE BİR KOMİSYONUN KURULMASI YETMEZ
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, önce komisyonun kuruluş şekli ve görev alanlarına itiraz etti sonra da her zamanki gibi pazarlığa yeltendi.
Karasu, "Böyle bir komisyonun kurulması önemli fakat bu komisyonun yasayla kurulması; hedeflerinin daha açık ve net ortaya konulması gerekiyordu. Sadece bir komisyonun kurulması yetmez; bunu özellikle belirtmek isterim" dedi.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HAZIMSIZLIĞI! ÖNCE HELİN ÜMİT SONRA MUSTAFA KARASU...
Bilindiği üzere süreç, Ekim 2024'ten bu yana "Terörsüz Türkiye" söylemiyle şekilleniyor. PKK ise son zamanlarda bu söyleme karşıt bir tutum sergiliyor.
Elebaşı Helin Ümit'ten sonra Mustafa Karasu'yu da "Terörsüz Türkiye" hazımsızlığı tuttu.
Karasu, "Bu komisyonun adının da doğru konulması lazım. Bu yönüyle demokratikleşmeyle ifade eden bir adlandırma olumludur. Her gün söylendiği gibi "terörsüz Türkiye" denilerek bir komisyon oluşturulamaz" ifadelerini kullandı.
KOMİSYONA ŞART KOŞTU: APO İLE GÖRÜŞÜLSÜN, SİLAH BIRAKMA KONUŞULMASIN, YASA ÇIKSIN
Karasu komisyonun çalışma alanıyla ilgili bir dizi şart koşmaya kalktı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la komisyonun görüşmesini isteyen PKK elebaşı, "Şimdi bu komisyonun önemli görevlerinin olması gerekiyor. En başta da bu komisyonun Önderlik'le görüşmesi gerekiyor. Apo ile tartışmadan, Apo ile konuşmadan bu komisyonun çok işlevsel olması düşünülemez" şeklinde konuştu.
"BU KOMİSYON 2-3 AYDA NE ÇÖZECEK?"
"Bu komisyon 2-3 ayda ne çözecek?" diyerek süreci sabote etme iradesi gösteren Mustafa Karasu şu ifadeleri kullandı:
Bu komisyon şimdi kuruldu. İki-üç aylık bir zamanlama ifade edilmiş. Böyle olmaz yani. 2-3 ayda ne çözecek? Anlaşılıyor ki, sadece silahını bırakıp gelecek, gerillanın durumu ne olacak şeklinde...
Sadece silahların bırakılması, silahları bırakanların durumlarının ne olacağının tartışılacağı bir komisyon olamaz. Bu komisyonu bununla sınırlamak, gerçekten süreci sabote etmek olur.
Kürt sorununun çözümüne zemin hazırlayacak yasaların da çıkarılması gerekiyor. Komisyonda bunların da tartışılması gerekiyor. Bu komisyonun böyle kendini sadece silah bırakanların durumuyla sınırlamaması gerekiyor.