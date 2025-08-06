Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Başkan Erdoğan açılışı yapacak Marcus Aurelius heykeli ziyaretçilerle buluşacak

AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

Dünyanın izleyeceği bu buluşmada evine dönen Marcus Aurelius heykelini de konuk etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle aynı gün açılışını yaparak pek çok eseri ilk kez ziyaretçilerle buluşturacağımız 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergimiz, geçmişle kurulan duygusal bir bağ değil, geleceğe yön veren stratejik bir vizyondur. Beştepe'de üç gün sürecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumumuz ise sadece bilimsel bir buluşma değil, Türkiye'nin kültürel alandaki liderlik iddiasının ilanı olacak. Binlerce yıllık medeniyetin evladı olarak artık sadece eser toplayan değil, anlam üreten, söylem kuran, kültürü ihraç eden bir ülkeyiz. Bu bilinçle attığımız her adım, Türkiye Yüzyılı'nın kültürel temelini oluşturmaktadır."

SERGİ VE SEMPOZYUM İÇİN YABANCI UZMANLAR GELİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı, arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yapacak.