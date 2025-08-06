SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedefi açıkladı! Enflasyon ne zaman tek haneye inecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerine ifade ederek "Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminlerimizi koruyoruz. Dezenflasyon süreci için gerekli koşullar büyük ölçüde devrede. Dezenflasyon öngördüğümüz rota doğrultusunda ilerliyor" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025 , 11:10 Güncelleme Tarihi :06 Ağustos 2025 , 11:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedefi açıkladı! Enflasyon ne zaman tek haneye inecek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerine ifade ederek "Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminlerimizi koruyoruz. Dezenflasyon süreci için gerekli koşullar büyük ölçüde devrede. Dezenflasyon öngördüğümüz rota doğrultusunda ilerliyor" dedi.

2027'DE TEK HANE
Reuters'a konuşan Bakan Şimşek bu yıl enflasyonun TCMB tahmin aralığı olan yüzde 19-29 bandında tamamlanacağını 2026 yılında yüzde 20'nin altına 2027 yılında ise tek haneli seviyelere ineceğini açıkladı. Şimşek ekonomik büyümenin bu yıl Orta Vadeli Program hedefi olan yüzde 4'ün bir miktar altında gerçekleştirebileceğini sözlerine ekledi.

Detaylar gelecek...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra’ya uçtu
Sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar! TAKVİM Ünlü doktor Volkan Uçak’ın ifadesine ulaştı
Borsa İstanbul
Beykoz’da CHP kavgası! Şikayeti yol arkadaşları yaptı Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
Tel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdi
Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da beklenen kuvvetli yağış başladı! Fırtınaya dikkat! 6 ila 8 kuvvetinde...
EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Okan Buruk bizzat isim vermişti
Trump’tan sapkın translara 2028 Olimpiyatları engeli: Erkekler kadınların ödüllerini çalamayacak
Emekliye para iadesi gündemde! En az 30 bin TL avantaj
Galatasaray’da eski yıldız geri dönüyor!
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
Elektronik imza sahteciliğinde flaş gelişme | 57 ismin olduğu liste ortaya çıktı
İş insanı Halit Yukay’a ne oldu? Teknesi parçalanmış halde bulundu | Limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
PKK silah bıraktı YPG entegre olacak korkusu sardı! CIA ajanı Rubin’den küstah tehdit: Türkiye’nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş’tan beka meselesi vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin devletin acziyeti yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu
Elektronik imza sahteciliğinde iddianame ortaya çıktı! 270 e-imza üretildi: Çete lideri Ziya Kadiroğlu’nun sicili kabarık çıktı
Galatasaray geleceğe yatırım niteliğinde bir orta saha arayışında! Sarı-Kırmızılılar transferde kurallı oynuyor