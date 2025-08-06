Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler

İsrail Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımı sürdürürken siyonist basın Gazze'de yaşananları kayda geçen gazetecileri hedef gösteriyor. Alman Bild, Gazze'de açlıktan ölmek üzere olan 9 yaşındaki bir çocuğu görüntüleyen AA muhabirini ifşa etmeye çalıştı ve skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
SİYONİST ALMAN BASINI AÇLIK KRİZİNİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR
Siyonist Alman basını abluka altındaki Gazze'ye gıda yardımına girişleri engelleyen, Filistinlileri açlıktan ölüme sürükleyen İsrail'i savunmak için bu açlık krizinin yalandan ibaret olduğunu iddia edecek kadar ileri gitti.
SÖZDE ARAŞTIRMA SKANDAL HABER
Alman gazetesi Süddeutsch Zeitung sözde bir araştırma yayımladı ve Gazze'den gelen bazı fotoğrafların kasıtlı olarak kurgulandığını, bunu Hamas'ın yaptığını yazdı.
GAZZE'DEKİ AA MUHABİRİNİ HEDEF GÖSTERDİLER
Bir diğer Alman gazetesi Bild ise bir adım daha öteye gitti ve Gazze'deki Anadolu Ajansı gazetecisi fotoğrafçı Anas Zayed Fteiha'yı hedef gösterdi.
Fteiha'nın sosyal medya hesaplarında yaptığı Filistin'e destek paylaşımlarını inceleyen Bild, AA muhabirini "İsrail düşmanı" olarak nitelendirdi ve açıkça hedef haline getirdi.
ASIL HEDEFLERİ BAŞKAN ERDOĞAN
Bild bununla da kalmadı ve haberinde "Fotoğrafçı İsrail düşmanı Erdoğan için çalışıyor" başlıklı bölümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alarak Fteiha'yı aşağıdaki skandal ifadelerle anlattı:
Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsrail düşmanı Recep Tayyip Erdoğan'a (71) doğrudan haber yapan bir haber ajansı adına çalışan, fotoğrafçı ve video muhabiri kılığında bir aktivist. Erdoğan ise yıllardır Hamas teröristlerini destekliyor, finanse ediyor ve saklıyor.