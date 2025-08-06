Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler

İsrail Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımı sürdürürken siyonist basın Gazze'de yaşananları kayda geçen gazetecileri hedef gösteriyor. Alman Bild , Gazze'de açlıktan ölmek üzere olan 9 yaşındaki bir çocuğu görüntüleyen AA muhabirini ifşa etmeye çalıştı ve skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ı hedef aldı.

Bild, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SİYONİST ALMAN BASINI AÇLIK KRİZİNİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

Siyonist Alman basını abluka altındaki Gazze'ye gıda yardımına girişleri engelleyen, Filistinlileri açlıktan ölüme sürükleyen İsrail'i savunmak için bu açlık krizinin yalandan ibaret olduğunu iddia edecek kadar ileri gitti.

SÖZDE ARAŞTIRMA SKANDAL HABER

Alman gazetesi Süddeutsch Zeitung sözde bir araştırma yayımladı ve Gazze'den gelen bazı fotoğrafların kasıtlı olarak kurgulandığını, bunu Hamas'ın yaptığını yazdı.

Anas Zayed Fteiha, AA

GAZZE'DEKİ AA MUHABİRİNİ HEDEF GÖSTERDİLER

Bir diğer Alman gazetesi Bild ise bir adım daha öteye gitti ve Gazze'deki Anadolu Ajansı gazetecisi fotoğrafçı Anas Zayed Fteiha'yı hedef gösterdi.

Fteiha'nın sosyal medya hesaplarında yaptığı Filistin'e destek paylaşımlarını inceleyen Bild, AA muhabirini "İsrail düşmanı" olarak nitelendirdi ve açıkça hedef haline getirdi.