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Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler

Siyonist Alman medyası, Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için Filistinli çocukların dramını görüntüleyen gazetecileri hedef gösteriyor. Süddeutsche Zeitung hazırladığı sözde bir araştırma ile Gazze’de açlıktan ölümün eşiğine gelen çocukların görüntülerinin kurgu olduğunu iddia ederken Bild ise Başkan Erdoğan’ı hedef alacak kadar ileri gitti. Alman Bild, Gazze’de çalışan AA muhabiri Anas Zayed Fteiha’nın Hamas yanlısı olduğunu belirtirken Başkan Erdoğan için çalıştığını yazdı ve Erdoğan’ı “İsrail yanlısı” olarak nitelendirdi.

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Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler

İsrail Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımı sürdürürken siyonist basın Gazze'de yaşananları kayda geçen gazetecileri hedef gösteriyor. Alman Bild, Gazze'de açlıktan ölmek üzere olan 9 yaşındaki bir çocuğu görüntüleyen AA muhabirini ifşa etmeye çalıştı ve skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Bild, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBild, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SİYONİST ALMAN BASINI AÇLIK KRİZİNİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

Siyonist Alman basını abluka altındaki Gazze'ye gıda yardımına girişleri engelleyen, Filistinlileri açlıktan ölüme sürükleyen İsrail'i savunmak için bu açlık krizinin yalandan ibaret olduğunu iddia edecek kadar ileri gitti.

SÖZDE ARAŞTIRMA SKANDAL HABER

Alman gazetesi Süddeutsch Zeitung sözde bir araştırma yayımladı ve Gazze'den gelen bazı fotoğrafların kasıtlı olarak kurgulandığını, bunu Hamas'ın yaptığını yazdı.

Anas Zayed Fteiha, AAAnas Zayed Fteiha, AA

GAZZE'DEKİ AA MUHABİRİNİ HEDEF GÖSTERDİLER

Bir diğer Alman gazetesi Bild ise bir adım daha öteye gitti ve Gazze'deki Anadolu Ajansı gazetecisi fotoğrafçı Anas Zayed Fteiha'yı hedef gösterdi.

Fteiha'nın sosyal medya hesaplarında yaptığı Filistin'e destek paylaşımlarını inceleyen Bild, AA muhabirini "İsrail düşmanı" olarak nitelendirdi ve açıkça hedef haline getirdi.

Anas Zayed Fteiha, AAAnas Zayed Fteiha, AA

ASIL HEDEFLERİ BAŞKAN ERDOĞAN

Bild bununla da kalmadı ve haberinde "Fotoğrafçı İsrail düşmanı Erdoğan için çalışıyor" başlıklı bölümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alarak Fteiha'yı aşağıdaki skandal ifadelerle anlattı:

Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsrail düşmanı Recep Tayyip Erdoğan'a (71) doğrudan haber yapan bir haber ajansı adına çalışan, fotoğrafçı ve video muhabiri kılığında bir aktivist. Erdoğan ise yıllardır Hamas teröristlerini destekliyor, finanse ediyor ve saklıyor.

AA Teyit HattıAA Teyit Hattı

GROK DA GAZZE'DEN GELEN GÖRÜNTÜLERİ YALANLIYOR

Geçtiğimiz günlerde Gazze'de açlıkla mücadele eden 9 yaşındaki Meryem'in AA ve AFP tarafından çekilen görüntüleri dünyada gündem olmuştu. Gazze'de çok sayıda çocuk gibi Meryem de gıda yetersizliğinden ölmek üzere. Fransız Milletvekili Aymeric Caron ise Meryem'in fotoğrafını X hesabından paylaşmış ve soykırım destekçilerinden resmen linç yemişti.

Açlıkla mücadele eden Meryem'in uluslararası ajanslardaki fotoğrafı; AA Teyit HattıAçlıkla mücadele eden Meryem'in uluslararası ajanslardaki fotoğrafı; AA Teyit Hattı

Bir X kullanıcısı ise Caron'un paylaştığı fotoğrafla ilgili olarak X'in yapay zeka uygulaması Grok'a, "Bu fotoğraf Filistin'den mi?" sorusunu yöneltmiş, Grok, kullanıcının sorusuna "Hayır. Söz konusu fotoğraf 2018'de Yemen'de çekildi. Foto muhabiri Tyler Hicks'in The New York Times gazetesi için çektiği fotoğraf, açlığın kurbanı 7 yaşındaki Amal Hussain'i gösteriyor. Kız çocuğu fotoğrafın çekilmesinden kısa süre sonra hayatını kaybetti. Fotoğrafın Filistin ile bağlantısı yok." yanıtını vermişti.

Grok'un yalan kısa sürede ortaya çıktı. AA Teyit Hattı da Gazzeli Meryem'in hem AA hem de AFP tarafından fotoğraflandığını belirtti.

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