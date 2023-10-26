Tarih detayı oldukça önemli: Tek şartla ayda 3 maaş birden alabilirsiniz! Milyonlarca çalışan bekliyordu

Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar için, eşlerinin vefatı durumunda alacakları maaş miktarı, evlilik süresine ve çocuk sahibi olup olmadıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Eğer evliliğiniz 10 yıldan az sürdüyse ve çocuğunuz yoksa, vefat eden eşinizin maaşının yarısı kadar bir maaş alabilirsiniz. Ancak 10 yıldan uzun süren evliliklerde ve çocuk sahibi olanlarda bu durum değişiyor. Bu durumda, vefat eden eşin tam maaşı alınabiliyor.

Sosyal güvenlik yasası, dul ve yetimlere birçok avantaj sunmaktadır. Ancak bu avantajlardan faydalanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Özellikle 1 Ekim 2008 tarihi, bu haklardan yararlanabilmek için kritik bir öneme sahiptir. Bu tarih, dul ve yetim maaş ı alacaklar için bir referans noktası olarak belirlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Üç Maaşın Sırrı

Sosyal Güvenlik Kurumu, vefat eden eşten dolayı maaş almak isteyenlere bazı koşullar sunmaktadır. Özellikle anlaşmalı boşanıp birlikte yaşamaya devam edenler, aldıkları maaşları geri ödemek zorunda kalabilirler. Ancak imam nikahı ile evlenenler için bu durum geçerli değildir. İmam nikahı ile evlenenlerin maaşları kesilmez.

Dul maaşı, sadece kadınlara özgü bir hak değildir. Erkekler de bu haktan faydalanabilirler. Ancak bu hakkı kullanabilmek için resmi bir nikahın olması gerekiyor.