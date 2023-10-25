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Müjde sabahın ilk saatlerinde verildi! Maaşı 7.500 8 bin TL 10 bin TL olan emekliye ilaç gibi gelecek

Bankalar, emekliler için sunulan promosyon fırsatlarını sürekli olarak artırıyor. Özellikle Ekim ayının sonuna kadar birçok banka emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere oldukça cazip avantajlar sunuyor. Bu nedenle düşük faizli emekli kredileri ve belirli bir süre boyunca emekli maaşını taşıyanlara özel avantajlar gibi çeşitli teklifler sunuyor. Özellikle temmuz ayındaki maaş zammı bankalar arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 08:45 Güncelleme 26 Ekim 2023, 08:45
Müjde sabahın ilk saatlerinde verildi! Maaşı 7.500 8 bin TL 10 bin TL olan emekliye ilaç gibi gelecek

Bazı bankalar emekli müşterileri kendilerine çekmek için ek koşullar ve promosyonlar sunuyor. Bu fırsatlar emeklilerin bankalar arasında daha bilinçli bir seçim yapmasına olanak tanıyor. Emeklilerin, bankaların sunduğu promosyon ve avantajları detaylı bir şekilde incelemesi ve buna göre bir tercih yapması öneriliyor.

Akbank

Emekli maaşı miktarına göre 6.000, 7.000, 9.000 veya 10.000 TL arasında promosyon sunuyor.
Kredi kartına tanımlanan 1 fatura ödeme talimatıyla 400 TL ve toplamda 2.000 TL chip para kazanma fırsatı sunuyor.

Denizbank

Emekli maaşı miktarına göre 3.000, 3.500, 4.500 veya 5.000 TL arasında promosyon sağlıyor.
Ayrıca özel kredi fırsatları sunmaktadır.

Fibabanka

Emekli maaşı miktarına göre 4.500, 5.250, 6.750 veya 7.500 TL arasında promosyon sunmaktadır.

Garanti BBVA

Emekli maaşı miktarına göre 4.500, 5.250, 6.750 veya 7.500 TL arasında promosyon sağlıyor.
Kredi kartıyla yapılacak 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus veriyor.

ING

Emekli maaşı miktarına göre 5.100, 5.950, 7.650 veya 8.500 TL arasında promosyon sunuyor.
Otomatik fatura talimatı veren her bir fatura için 1.000 TL kazanma fırsatı sunuyor, toplamda 4.000 TL'ye kadar.

İş Bankası

Emekli maaşı miktarına göre 4.500, 5.250, 6.750 veya 7.500 TL arasında promosyon sağlamaktadır.

Kuveyt Türk

Emekli maaşı miktarına göre 4.800, 5.600, 7.200 veya 8.000 TL arasında promosyon sunmaktadır.

Şekerbank

Emekli maaşı miktarına göre 3.000, 3.500, 4.500 veya 5.000 TL arasında promosyon sağlıyor.

QNB Finansbank

Emekli maaşı miktarına göre 4.800, 5.600, 7.200 veya 8.000 TL arasında promosyon sunmaktadır.
Kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim sunuyor.

TEB

Emekli maaşı miktarına göre 3.000, 3.500, 4.500 veya 5.000 TL arasında promosyon sağlamaktadır.

Türkiye Finans

2 fatura ödeme talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara göre 3.500, 5.000, 6.500 veya 7.500 TL arasında promosyon sunuyor.
Ayrıca her yeni emekli müşteri getirenlere 250 TL hediye veriyor.

Yapı Kredi

Emekli maaşı miktarına göre 4.500, 5.250, 6.750 veya 7.500 TL arasında promosyon sunuyor.
2 fatura ödeme talimatı verenlere 500 TL ek avantaj sunuyor ve kredi kartıyla yapılacak 500 TL harcamaya 1.000 TL ek bonus veriyor.

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