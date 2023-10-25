Müjde sabahın ilk saatlerinde verildi! Maaşı 7.500 8 bin TL 10 bin TL olan emekliye ilaç gibi gelecek

Bazı bankalar emekli müşterileri kendilerine çekmek için ek koşullar ve promosyonlar sunuyor. Bu fırsatlar emeklilerin bankalar arasında daha bilinçli bir seçim yapmasına olanak tanıyor. Emeklilerin, bankaların sunduğu promosyon ve avantajları detaylı bir şekilde incelemesi ve buna göre bir tercih yapması öneriliyor.