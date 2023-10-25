Müjde sabahın ilk saatlerinde verildi! Maaşı 7.500 8 bin TL 10 bin TL olan emekliye ilaç gibi gelecek

ING
Emekli maaşı miktarına göre 5.100, 5.950, 7.650 veya 8.500 TL arasında promosyon sunuyor.
Otomatik fatura talimatı veren her bir fatura için 1.000 TL kazanma fırsatı sunuyor, toplamda 4.000 TL'ye kadar.
İş Bankası
Emekli maaşı miktarına göre 4.500, 5.250, 6.750 veya 7.500 TL arasında promosyon sağlamaktadır.
Kuveyt Türk
Emekli maaşı miktarına göre 4.800, 5.600, 7.200 veya 8.000 TL arasında promosyon sunmaktadır.
Şekerbank
Emekli maaşı miktarına göre 3.000, 3.500, 4.500 veya 5.000 TL arasında promosyon sağlıyor.
QNB Finansbank
Emekli maaşı miktarına göre 4.800, 5.600, 7.200 veya 8.000 TL arasında promosyon sunmaktadır.
Kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim sunuyor.
TEB
Emekli maaşı miktarına göre 3.000, 3.500, 4.500 veya 5.000 TL arasında promosyon sağlamaktadır.
Türkiye Finans
2 fatura ödeme talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara göre 3.500, 5.000, 6.500 veya 7.500 TL arasında promosyon sunuyor.
Ayrıca her yeni emekli müşteri getirenlere 250 TL hediye veriyor.
Yapı Kredi
Emekli maaşı miktarına göre 4.500, 5.250, 6.750 veya 7.500 TL arasında promosyon sunuyor.
2 fatura ödeme talimatı verenlere 500 TL ek avantaj sunuyor ve kredi kartıyla yapılacak 500 TL harcamaya 1.000 TL ek bonus veriyor.