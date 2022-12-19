Bakan Nebati'den kayıt dışı ekonomiyle mücadele mesajı: Eylem planını yürürlüğe koyuyoruz

"Kayıt dışı ekonominin azaltılması, gelir dağılımı, ekonomik büyüme, istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, ekonomimizin sağlıklı bir zeminde büyümeye devam etmesini sağlamak amacıyla kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarıyla toplumun tüm kesimlerinin desteği ve işbirliği büyük önem arz etmektedir. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı (2023-2025), Risk Analizi Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe girmiştir."

Eylem Planı, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.