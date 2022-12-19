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    • Ekonomi
    • 19.12.2022 11:08
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    • 19.12.2022 11:49
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    Son dakika: Orta gelire konut kampanyası! Kredi faiz oranları belli oldu: Yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişecek

    Son dakika haberi... TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için detaylar netleşiyor. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması ve yüzde 1'in altın konut kredisi verilmesi bekleniyor. 15 yıla varan vade sunulacak olan kredilerin geri ödemesinde 1 ya da 2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor.

    takvim.com.tr
    Orta gelire konut kampanyası! Kredi faiz oranları belli oldu

    Son dakika haberi... Orta gelirliye konut kampanyası için çalışmalarda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümlü olarak yürüttüğü projede uygulanacak faiz oranı yüzde 1'in altında olacak. Bununla beraber faiz oranlarının başvuru sahibinin gelirine göre değişkenlik göstermesi bekleniyor.

    ŞARTLAR BELİRLENDİ
    Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek.

    İşte onlardan bazıları:
    -Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
    -1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
    -Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

    KAMPANYANIN DETAYLARI
    -Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
    -Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor.
    -Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.

        FİYATLARI DENGELEDİK
        Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Konut kampanyalarındaki son durumun" sorulduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son bilgileri paylaşmıştı.

        Kurum şu yanıtı vermişti:
        Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz.

        Fiyatları dengeledik ve aşağı çektik, tekrar yukarı çıkmasını istemiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kampanya ile hem talebi yönetmek hem de proje arzını artırmak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, detayları arkadaşlarımızla beraber çalışıyor. İnşallah yakında birlikte açıklarız.
            HangiKredi
            Haberler Ekonomi Son dakika: Orta gelire konut kampanyası! Kredi faiz oranları belli oldu: Yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişecek
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