Son dakika: Orta gelire konut kampanyası! Kredi faiz oranları belli oldu: Yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişecek

Son dakika haberi... Orta gelirliye konut kampanyası için çalışmalarda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümlü olarak yürüttüğü projede uygulanacak faiz oranı yüzde 1'in altında olacak. Bununla beraber faiz oranlarının başvuru sahibinin gelirine göre değişkenlik göstermesi bekleniyor.
ŞARTLAR BELİRLENDİ
Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek.
İşte onlardan bazıları:
-Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
-1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
-Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
KAMPANYANIN DETAYLARI
-Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
-Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor.
-Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.